Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Şimdi milyonlar kazanıyor - Haberler
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Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Şimdi milyonlar kazanıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Şimdi milyonlar kazanıyor

Makyöz olarak çalışan Claudia Sentinella isimli kadın, 12 saat çalışma ve asgari ücret şartları nedeniyle patronuyla tartıştı. Bu olaydan sonra patronundan intikam almak isteyen Sentinella, modellik yapmaya başladı ve fotoğraflarını satışa çıkardı. Genç kadın şu anda milyonlarca dolar kazandığını dile getirdi. Sentinella, aylık olarak cebine giren net miktarı ise paylaşmadı.

Hırvatistan'da ikamet eden 25 yaşındaki Claudia Sentinella isimli kadın, üniversitede makyaj ve tasarım eğitimi aldıktan sonra bu alanda çalışmaya başladı. Ancak asgari ücret alan ve 12 saat boyunca çalışan Sentinella, bu konu nedeniyle patronuyla tartıştı. Olayın ardından işsiz kalan Sentinella, bir süre ne yapacağını düşündükten sonra fotoğraflarını satmaya karar verdi.

Yaptığının ilginç olduğunu kabul eden Sentinella, "Zaten modelliğe yatkındım. Paraya ihtiyacım olmasının da etkisiyle bu işe girdim ve şu anda finansal açıdan oldukça iyi durumdayım. O dönem ailemden yardım isteyemezdim, çünkü onların da durumu iyi değildi" ifadelerini kullandı.

Ne kadar kazandığını net olarak açıklamak istemediğini belirten Sentinella, "Şu anda kazandığım paranın tamamını söylemek istemiyorum ancak bu işi yapanlar arasında ilk 10'dayım. Kazancımın ne kadar iyi olduğunu buradan anlayabilirsiniz" diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Sentinella, "Açıkçası bu işe başlangıcım tamamen patronumdan intikam alma isteğim sayesinde oldu. Daha önce başıma gelen taciz ve zorbalık olaylarını unutup, yeni bir hayata yelken açmak istiyordum" şeklinde konuştu.

Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Şimdi milyonlar kazanıyor

Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Şimdi milyonlar kazanıyor

Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Şimdi milyonlar kazanıyor

Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Şimdi milyonlar kazanıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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