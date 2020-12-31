Asgari ücret 2021 ve AGİ ne kadar oldu? 2021 AGİ zam tablosu! Yeni asgari ücret zammı belli oldu! AGİ nasıl hesaplanır? AGİ'den kimler yararlanamaz?

Son dakika: 2021 AGİ belli oldu! 2021 Asgari Ücret Geçim İndirimi (AGİ) ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret 2021 ve AGİ ne kadar oldu? 2021 AGİ zam tablosu! Yeni asgari ücret zammı belli oldu! Peki AGİ ne kadar? AGİ nasıl hesaplanır? AGİ'den kimler yararlanamaz?

Son dakika: 2021 AGİ belli oldu! 2021 Asgari Ücret Geçim İndirimi (AGİ) ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret 2021 ve AGİ ne kadar oldu? 2021 AGİ zam tablosu! Yeni asgari ücret zammı belli oldu! Peki AGİ ne kadar? AGİ nasıl hesaplanır? AGİ'den kimler yararlanamaz? İşte detaylar haberimizde...

2021 AGİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞİŞTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 2021 yılında geçerli olan asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak açıklandı. Açıklanan rakamları araştıran vatandaşlar asgari ücret değişti mi, AGİ arttı mı sorularına cevap arıyor. AGİ ise bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor.

2021 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara 268,31 TL olarak açıklandı.

Bu yıl enflasyon oranlarının açıklanması ve koronavirüs etkileriyle asgari ücretin ve AGİ'nin artacağı yönünde beklentiler oluşmasına neden oldu.

2020 yılının Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL verilmeye başlanacak. İşte 2021 asgari ücret net ve brüt rakamları!

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

AGİ asgari ücrete dahil midir araştırmasını yapan ve asgari ücret tutarını ayrı olarak almayı düşünen vatandaşlar araştırma yapıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilecek.

2021 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücretle birlikte hesaplanan AGİ, asgari ücretin içinde veriliyor. Asgari ücretten maaş alanlar AGİ ücretini ekstra ayrı olarak alamaz. Asgari ücret 2021 yılı brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücret geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 21,56 oranında artmış oldu...

2021 YILI AGİ TABLOSU! KİM NE KADAR AGİ ÖDEMESİ ALACAK?

En çok merak edilen konuların başında gelen bekar, evli ya da çocuk sayısına göre AGİ'nin ne kadar olduğu konusu oldu. Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişen 2021 AGİ tablosu aşağıdadır:

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

2021 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Bekar 2 bin 825 TL

Evli eşi çalışmayan 2 bin 879 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2 bin 919 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2 bin 960 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 3 bin 13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3 bin 13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 bin 13 TL

Evli eşi çalışan 2 bin 825 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 2 bin 865 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 2 bin 905 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 2 bin 959 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 2 bin 986 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 3 bin 13 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

Mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10'u, Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5'i, Üçüncü çocuk için yüzde 10'u, diğer çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen yüzde 15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

-Asgari geçim indiriminden, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz.

-Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

-Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

-Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

-Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

-Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

-Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)

-Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk

-Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.