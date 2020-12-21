Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Ne kadar zam olursa asgari ücret ne kadar olur?

Milyonlarca vatandaşın gözü yeni yıldaki asgari ücret zammına çevrildi. Peki, Asgari ücret zammı 2021 yılında ne kadar olacak? 2021 asgari ücret net ne kadar olacak? 2021 asgari ücret net brüt ne kadar olacak? Ne kadar zam olursa asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret fiyatı kaç tl olacak? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Tüm cevaplar haberimizde.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Önümüzdeki günlerde Asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve akabinde yeni yıl asgari ücret fiyatı açıklanmış olacak.

NE KADAR ZAM OLURSA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Zam oranlarına göre asgari ücretin yeni fiyatları aşağıdaki gibi olacaktır:

Yüzde 7 zam olursa 2021 asgari ücret: 2486.68 lira

Yüzde 8 zam olursa 2021 asgari ücret: 2509.92 lira

Yüzde 9 zam olursa 2021 asgari ücret: 2533.16 lira

Yüzde 10 zam olursa 2021 asgari ücret: 2556.4 lira

Yüzde 11 zam olursa 2021 asgari ücret: 2579.64 lira

Yüzde 12 zam olursa 2021 asgari ücret: 2602.88 lira

Yüzde 13 zam olursa 2021 asgari ücret: 2626.12 lira

Yüzde 14 zam olursa 2021 asgari ücret: 2646.36 lira

Yüzde 15 zam olursa 2021 asgari ücret: 2672.6 lira

Yüzde 16 zam olursa 2021 asgari ücret: 2695.84 lira

Yüzde 17 zam olursa 2021 asgari ücret: 2719.08 lira

Yüzde 18 zam olursa 2021 asgari ücret: 2742.32 lira

Yüzde 19 zam olursa 2021 asgari ücret: 2765.56 lira

Yüzde 20 zam olursa 2021 asgari ücret: 2788.8 lira

Yüzde 21 zam olursa 2021 asgari ücret: 2812.04 lira

Yüzde 22 zam olursa 2021 asgari ücret: 2835.28 lira

Yüzde 23 zam olursa 2021 asgari ücret: 2858.52 lira

Yüzde 24 zam olursa 2021 asgari ücret: 2881.76 lira

Yüzde 25 zam olursa 2021 asgari ücret: 2905 lira

Yüzde 26 zam olursa 2021 asgari ücret: 2928.24

Yüzde 27 zam olursa 2021 asgari ücret: 2951.48 lira

Yüzde 28 zam olursa 2021 asgari ücret: 2974.72 lira

Yüzde 29 zam olursa 2021 asgari ücret: 2997.96 lira

Yüzde 30 zam olursa 2021 asgari ücret: 3021.1 lira

Yüzde 31 zam olursa 2021 asgari ücret: 3044.44 lira

Yüzde 32 zam olursa 2021 asgari ücret: 3067.68 lira

Yüzde 33 zam olursa 2021 asgari ücret: 3090.92 lira

Yüzde 34 zam olursa 2021 asgari ücret: 3114.16 lira

Yüzde 35 zam olursa 2021 asgari ücret: 3137.4 lira

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTI NE ZAMAN OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı tarihini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) başkanlığında 22 Aralık'ta online olarak yapacak.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz yıl 2019'da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı karara göre asgari ücrete %15,03'lük zam gelmiş ve brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL olurken net asgari ücret de 2.234,70 TL olarak verilmeye başlanmıştı. 2020 yılı içerisinde çalışanlar asgari ücret brüt ne kadar merak edenler 2020 net asgari ücret olarak ve brüt olarak bu ücretleri alıyor. 2020 yılı içerisinde 2.943 TL brüt asgari ücret içerisinde 412 TL 2 kuruşluk SGK primi ve bekar-çocuksuz çalışanlar için 154 TL 51 kuruş Gelir vergisi kesintisi ile 22,34 TL damga vergisi, 29,43 TL de işsizlik sigortası işçi payı kesintileri yapılacak.

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

AGİ asgari ücrete dahil midir araştırmasını yapa ve asgari ücret tutarını ayrıl almayı düşünen vatandaşlar araştırma yapıyor. Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlendi. Yani asgari ücret herkese eynı rakamda veriliyor ve içinde yer alan AGİ tutarı da dahil oluyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Özellikle asgari ücretten maaşını alanlar AGİ asgari ücretin içinde mi merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor...

2020 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

AGİ ile birlikte hesaplanan asgari ücret birlikte alınır. Asgari ücretten maaş alanlar AGİ ücretini ekstra ayrı olarak almaz. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece asgari ücret geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu...