Asfaltlanan köy yolunda incelemelerde bulundular
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Asfaltlanan köy yolunda incelemelerde bulundular

Asfaltlanan köy yolunda incelemelerde bulundular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak, yapımı tamamlanan Burçalık köy yolunda incelemelerde bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak, yapımı tamamlanan Burçalık köy yolunda incelemelerde bulundu.

Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Burçalık köy yolu asfalt çalışmasının ardından tamamlandı. 2021 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Burçalık köyünde 3 kilometrelik köy yolu asfaltlanarak köylülerin hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak'a, İl Genel Meclis üyeleri Alaattin Emral, Mehmet Pulat, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Bahadır, İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevlisi Adem Tekin eşlik etti. - BİLECİK

Asfaltlanan köy yolunda incelemelerde bulundular
Asfaltlanan köy yolunda incelemelerde bulundular
Asfaltlanan köy yolunda incelemelerde bulundular
Asfaltlanan köy yolunda incelemelerde bulundular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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