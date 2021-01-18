Aselsan nedir? Aselsan kuruluş amacı nedir? Aselsan görevleri nelerdir?

Askerî Elektronik Sanayi ya da kısaca ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerî haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında Ankara'da kurulan savunma sanayii şirketidir. Aselsan nedir? Aselsan kuruluş amacı nedir? Aselsan görevleri nelerdir? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...

ASELSAN NEDİR?

Kuruluş yıllarından bu yana ileri teknolojiye dayalı olarak, programlı bir şekilde müşteri ve ürün yelpazesini genişletmiş olup, bugün modern elektronik cihaz ve sistemler geliştiren, üreten, tesis eden, pazarlayan ve satış sonrası hizmetlerini yürüten entegre bir elektronik sanayii kuruluşu haline gelmiş ASELSAN, farklı yatırım ve üretim yapısı gerektiren proje konularına bağlı olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı (HBT), Savunma Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı (SST), Radar Elektronik Harp İstihbarat Grup Başkanlığı (REHİS), Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup Başkanlığı (MGEO) olmak üzere dört ayrı grup başkanlığını yapısında bulundurmaktadır. Ankara'da Macunköy, Akyurt, Gölbaşı[kaynak belirtilmeli] ve Teknokent'te yerleşik dört ayrı tesiste üretim ve mühendislik faaliyetlerini sürdürmekte olan ASELSAN'ın Genel Müdürlüğü Ankara, Macunköy'de bulunmaktadır.

Kurum Teknofest İstanbul'un paydaşlarındandır.

ASELSAN KURULUŞ AMACI NEDİR?

Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunmaktadır. ASELSAN bugün, özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi (Defense News Top 100) listesinde yer alan, yerel kuruluşlar ile işbirliği modelleri kurgulayarak uluslararası pazarlarda ortaklıklar kuran, yatırım yapan bir marka haline gelmiştir.

ASELSAN, vizyonundaki teknoloji vurgusu ile "Küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olmak" hedefini benimsemiştir.

Bu başarının kilit faktörlerinden olan 7.000'i aşkın çalışanı bünyesinde yer alan nitelikli mühendislik kadrosu ile ASELSAN, yıllık cirosunun ortalama %7'sini, kendi öz kaynakları ile finanse edilen Ar-Ge faaliyetlerine ayırmaktadır.

ASELSAN GÖREVLERİ NELERDİR?

Aselsan görevlerinden bazıları şunlardır:

Haber leşme ve Bilgi Teknolojileri

leşme ve Bilgi Teknolojileri Kamu Güvenliği Haber leşme Sistemleri

leşme Sistemleri Komuta Kontrol Sistemleri

Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri

Aviyonik, Uydu ve Deniz Haber leşme Sistemleri

leşme Sistemleri Elektro-optik

Mikroelektronik

İnsansız Sistemler

Hava Savunma ve Füze Sistemleri

Otomasyon ve Sağlık Teknolojisi Sistemleri

Taktik Saha Haberleşme Sistemleri olarak sayılabilir.

ASELSAN ÜRÜNLERİ NELERDİR?

Aselsan savunma sanayisi ürün tedariği ve araştırma geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda varlık gösterir.