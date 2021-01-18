Aselsan nedir? Aselsan kuruluş amacı nedir? Aselsan görevleri nelerdir?
ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerî haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması için 1975 yılında Ankara'da kurulan savunma sanayii şirketidir. Halka arz olmasının ardından sık sık gündeme gelen Aselsan nedir? Aselsan kuruluş amacı nedir? Aselsan görevleri nelerdir? sorularının cevapları!
Askerî Elektronik Sanayi ya da kısaca ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerî haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında Ankara'da kurulan savunma sanayii şirketidir. Aselsan nedir? Aselsan kuruluş amacı nedir? Aselsan görevleri nelerdir? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...
ASELSAN NEDİR?
Kuruluş yıllarından bu yana ileri teknolojiye dayalı olarak, programlı bir şekilde müşteri ve ürün yelpazesini genişletmiş olup, bugün modern elektronik cihaz ve sistemler geliştiren, üreten, tesis eden, pazarlayan ve satış sonrası hizmetlerini yürüten entegre bir elektronik sanayii kuruluşu haline gelmiş ASELSAN, farklı yatırım ve üretim yapısı gerektiren proje konularına bağlı olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı (HBT), Savunma Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı (SST), Radar Elektronik Harp İstihbarat Grup Başkanlığı (REHİS), Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup Başkanlığı (MGEO) olmak üzere dört ayrı grup başkanlığını yapısında bulundurmaktadır. Ankara'da Macunköy, Akyurt, Gölbaşı[kaynak belirtilmeli] ve Teknokent'te yerleşik dört ayrı tesiste üretim ve mühendislik faaliyetlerini sürdürmekte olan ASELSAN'ın Genel Müdürlüğü Ankara, Macunköy'de bulunmaktadır.
Kurum Teknofest İstanbul'un paydaşlarındandır.
ASELSAN KURULUŞ AMACI NEDİR?
Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunmaktadır. ASELSAN bugün, özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi (Defense News Top 100) listesinde yer alan, yerel kuruluşlar ile işbirliği modelleri kurgulayarak uluslararası pazarlarda ortaklıklar kuran, yatırım yapan bir marka haline gelmiştir.
ASELSAN, vizyonundaki teknoloji vurgusu ile "Küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olmak" hedefini benimsemiştir.
Bu başarının kilit faktörlerinden olan 7.000'i aşkın çalışanı bünyesinde yer alan nitelikli mühendislik kadrosu ile ASELSAN, yıllık cirosunun ortalama %7'sini, kendi öz kaynakları ile finanse edilen Ar-Ge faaliyetlerine ayırmaktadır.
ASELSAN GÖREVLERİ NELERDİR?
Aselsan görevlerinden bazıları şunlardır:
- Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri
- Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri
- Komuta Kontrol Sistemleri
- Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri
- Aviyonik, Uydu ve Deniz Haberleşme Sistemleri
- Elektro-optik
- Mikroelektronik
- İnsansız Sistemler
- Hava Savunma ve Füze Sistemleri
- Otomasyon ve Sağlık Teknolojisi Sistemleri
- Taktik Saha Haberleşme Sistemleri olarak sayılabilir.
ASELSAN ÜRÜNLERİ NELERDİR?
Aselsan savunma sanayisi ürün tedariği ve araştırma geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda varlık gösterir.
- TASMUS Taktik Saha Muhabere Sistemi
- Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi
- Hava Platformları ve Kule Haberleşme Sistemi
- Havan Ateş İdare Sistemi
- İleri Gözetleyici
- Mühimmat Transfer Sistemi (MTS)
- Taktik Ateş İdare Sistemi
- Mobil Hava Trafik Kontrol Kulesi
- Entegre Deniz Haberleşme Sistemleri
- PRC V/UHF Yazılım Tabanlı El Telsizleri
- Sahra Telefonu
- GRC-5220 Taktik Geniş Bant ETHERNET Radyo Ailesi
- Askeri G.SHDSL Modemler
- AYAC Askeri Yönlendirme ve Anahtarlama Cihazı
- ZAMBAK Başlık Takımı Birimleri
- Bı·yometrı·k Kı·mlı·k Doğrulama ve Geçı·ş Kontrol Sistemlerı· (BKDGKS)
- VRC-9661 Araç İçi Uzak Komuta Sistemi
- IP Uzak Komuta Sistemi
- Mobil Almaç-Göndermeç ve Tekrarlayıcı Telsiz Ekipmanı - MATE
- El Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları
- Araç Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları
- Sabit Merkez Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları
- Tekrarlayıcı Telsiz ve Mobil Tekrarlayıcı Telsiz Aksesuarları
- Haberleşme Çözümlerinin Karşılaştırılması
- ZARGANA - Denizaltılar için Torpido Karşı Tedbir Sistemi
- MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi
- Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD)
- Amfibi Gemi Projesi (LST)
- Lojistik Destek Gemileri (LDG)
- SAPAN Programlanabilir Aktif/Reaktif Elektronik Karıştırma Sistemi
- TURKUAZ Sismik Araştırma Gemisi Bilimsel Görev Sistemi