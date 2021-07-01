ASELSAN "Ekolojik Akıllı Şehirler" temalı resim yarışması sonuçlandı
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ASELSAN "Ekolojik Akıllı Şehirler" temalı resim yarışması sonuçlandı

ASELSAN 'Ekolojik Akıllı Şehirler' temalı resim yarışması sonuçlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

ASELSAN ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği "Ekolojik Akıllı Şehirler" temalı resim yarışması sonuçlandı.

ASELSAN Tekno Macera platformu üzerinden gerçekleştirilen ve Ankara'da yer alan ilkokul ve ortaokulların 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada çocuklar hayallerindeki uçan arabaları, yürüyen yolları, robotların çalıştığı hastaneleri resmetti. Öğrenciler, gelecekte akıllı şehirlerin nasıl olması gerektiğini çizgileriyle anlattı.

Yarışmada dereceye giren çocuklar ödüllerini ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tülüce'nin katıldığı törenle aldı.

Yarışmanın birincisi İsmail Enderuni Ortaokulundan 6'ncı sınıf öğrencisi Enes Muhammed Arıkanoğlu, ikincisi Özel Nene Hatun Ortaokulundan 6'ncı sınıf öğrencisi Fatma Nur Ayyıldız, üçüncüsü ise Öğretmen Kubilay Ortaokuludan 7'nci sınıf öğrencisi Ela Melek Şahin oldu.

Çocukların gelecekteki şehirleri nasıl gördüğünün önemine dikkat çeken Prof. Dr. Haluk Görgün şunları söyledi:

"Bu projeyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ve benzeri projeler ASELSAN'ın duygusal ve sosyal zekâsının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Çocuklarımızın geleceğe yönelik bilinçlendirilmesini ve kendi perspektiflerinden bizlerin ufuklarını açmalarını hep birlikte gözlemliyoruz. Beni mutlu eden, çocukların çevre ve akıllı şehircilikle ilgili üst düzey bilinçlerinin olması ve bunu resme dökebilme kabiliyetlerini gayet güzel göstermiş olmaları. Bu sanat eserlerindeki başarılarının ve ortaya koydukları performansların hayat boyu devam etmesini temenni ediyorum."

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da, "Ankara'mızda ilk defa geçen sene ASELSAN ismiyle bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Bu konuda iş birliğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün yine çocuklarımızın işin içinde olduğu çok değerli bir çalışmadayız. ASELSAN'a bu çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum, inşallah birlikteliğimiz artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

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