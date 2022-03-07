ASAT Antalya su kesintisi: 7 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 7 Mart Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 7 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 7 Mart Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 7 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
7 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : KÖSELER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:21 03-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : BAYAT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:39 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-CANDIR
Kesintinin Yeri : ÇANDIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:10 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇANDIR GÖKÇAY MEVKİİ
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : ÇOBANLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:06 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : KORUBAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:06 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. DEĞİRMENDERE CAD. TAŞATAN YOLUNDAKİ ORTA DEPO
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:04 07-03-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. DEĞİRMENDERE CAD. TAŞATAN MEVKİLERİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA DEĞİRMENDERE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:06 07-03-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEĞİRMENDERE MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:40 07-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 07-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YENİKÖY MAH.