ASAT Antalya su kesintisi: 23 - 24 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 23 Şubat Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 23 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

23 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : TÖNGÜŞLÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:14 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : YUMAKLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : yumaklar mahallesi

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : TEKKE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-GEBIZ

Kesintinin Yeri : GEBİZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:20 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:53 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BELENOBASI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:33 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : GÜZELYALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:33 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAS_KINIK

Kesintinin Yeri : KINIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:14 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : BAYAT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:57 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : TÜRKLER MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:00 23-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-GEBIZ

Kesintinin Yeri : GEBİZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : gebiz ve mevki mahalleleri

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:34 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KESTEL MAH GENELİ

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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : depo

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:01 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Kemer Mahallesi tamamı

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : MAHALLE GENELİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:29 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR

Kesintinin Yeri : PAYALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:37 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : ÇAMYUVA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:44 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SARIÖREN VE OTELLER BÖLGESİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR

Kesintinin Yeri : OKURCALAR MAH KARABURUN MEVKİİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:08 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILTOPRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:49 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : TEOMANPASA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:50 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : Gazi Mahallesi

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:14 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : İSTİKLAL MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:15 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : Zeytinada

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:15 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FATIH MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:08 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : macun konak

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : GÖMEÇLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:31 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:46 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.

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Bulunduğu Belediye : FINIKE

Kesintinin Yeri : KARŞIYAKA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:57 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KARŞIYAKA MAH.

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