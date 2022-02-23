ASAT Antalya su kesintisi: 23 - 24 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 23 Şubat Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 23 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 23 Şubat Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 23 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
23 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : TÖNGÜŞLÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:14 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : YUMAKLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : yumaklar mahallesi
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : TEKKE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-GEBIZ
Kesintinin Yeri : GEBİZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:20 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:53 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BELENOBASI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:33 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : GÜZELYALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:33 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAS_KINIK
Kesintinin Yeri : KINIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:14 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : BAYAT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:57 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : TÜRKLER MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:00 23-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-GEBIZ
Kesintinin Yeri : GEBİZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : gebiz ve mevki mahalleleri
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:34 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KESTEL MAH GENELİ
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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : depo
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:01 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Kemer Mahallesi tamamı
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : MAHALLE GENELİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:29 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR
Kesintinin Yeri : PAYALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:37 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : ÇAMYUVA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:44 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : SARIÖREN VE OTELLER BÖLGESİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR
Kesintinin Yeri : OKURCALAR MAH KARABURUN MEVKİİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:08 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIZILTOPRAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:49 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : TEOMANPASA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:50 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : Gazi Mahallesi
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:14 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : İSTİKLAL MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:15 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : Zeytinada
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:15 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FATIH MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:08 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : macun konak
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : GÖMEÇLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:31 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:46 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.
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Bulunduğu Belediye : FINIKE
Kesintinin Yeri : KARŞIYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:57 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KARŞIYAKA MAH.