ASAT Antalya su kesintisi: 16-17 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 16 Şubat Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 16 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 16 Şubat Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 16 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
16 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : İMECİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : İMECİK MAHALLESİ VE SUSUZ MEVKİ
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : BAYATBADEMLERİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:59 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:09 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAS_KINIK
Kesintinin Yeri : KINIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:44 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : ÇAVDIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:45 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : YALI CAD, BARIŞ MANÇO CAD, ATATÜRK CAD, DENİZ CAD
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:55 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YALI CAD, BARIŞ MANÇO CAD, ATATÜRK CAD, DENİZ CAD
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : MACUN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:11 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : macun konak fatih soğucaksu
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : BELDİBİ GENELİ VE OTELLER BÖLGESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:26 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:12 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : GELEMİŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:27 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BADEMAĞACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:16 16-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BADEMAĞACI MAH.
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : CAGLAYAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:19 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. MEMİLLER SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:22 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : OBA MAH ÇARŞAMBA CADDESİ.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:34 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : AVSALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:19 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:21 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KEŞEFLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :19:08 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KEŞEFLİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ
Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :19:22 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.