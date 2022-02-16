ASAT Antalya su kesintisi: 16-17 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 16 Şubat Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 16 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

16 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : İMECİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : İMECİK MAHALLESİ VE SUSUZ MEVKİ

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : BAYATBADEMLERİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:59 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:09 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAS_KINIK

Kesintinin Yeri : KINIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:44 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : ÇAVDIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:45 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : YALI CAD, BARIŞ MANÇO CAD, ATATÜRK CAD, DENİZ CAD

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:55 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YALI CAD, BARIŞ MANÇO CAD, ATATÜRK CAD, DENİZ CAD

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : MACUN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:11 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : macun konak fatih soğucaksu

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : BELDİBİ GENELİ VE OTELLER BÖLGESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:26 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:12 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : GELEMİŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:27 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:16 16-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BADEMAĞACI MAH.

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : CAGLAYAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:19 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. MEMİLLER SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:22 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : OBA MAH ÇARŞAMBA CADDESİ.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:34 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : AVSALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:19 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:21 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KEŞEFLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :19:08 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KEŞEFLİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ

Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :19:22 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

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