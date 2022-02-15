ASAT Antalya su kesintisi: 15-16 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ASAT Antalya su kesintisi: 15-16 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
ASAT Antalya su kesintisi: 15-16 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 15 Şubat Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 15 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 15 Şubat Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 15 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

15 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : SÖĞÜTCÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:56 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SÖĞÜTCÜK KORUCAK

----------

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : TOPALLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:47 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : TOPALLI MAH.

----------

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : İMECİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : İMECİK MAHALLESİ VE SUSUZ MEVKİ

----------

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-EVRENSEKI

Kesintinin Yeri : EVRENSEKİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:22 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : depo yakını

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:36 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : OTELLER BÖLGESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:57 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇELTİKÇİ MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : A.PAZARCI MAH.ÖRNEK

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:57 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : SOLAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:48 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : SORGUN MAHALLESİ.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:52 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : YAYLA MAHALLESİ.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:53 15-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : A.PAZARCI MAH YUNUSEMRE OKUL CİVARI

----------

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : UZUNKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:00 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : KASABA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:30 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : MAHMUTLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:31 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : HACIOBASI

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : Gazipaşa Su Gözü Grup Yolu

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:40 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Gazipaşa Merkez.ve Merkez Mahalleleleri

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.
Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com - Gündem

Su Kesintisi, Antalya, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title