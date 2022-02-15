ASAT Antalya su kesintisi: 15-16 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 15 Şubat Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 15 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 15 Şubat Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 15 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
15 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : SÖĞÜTCÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:56 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : SÖĞÜTCÜK KORUCAK
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : TOPALLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:47 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : TOPALLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : İMECİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : İMECİK MAHALLESİ VE SUSUZ MEVKİ
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-EVRENSEKI
Kesintinin Yeri : EVRENSEKİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:22 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : depo yakını
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:36 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : OTELLER BÖLGESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:57 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÇELTİKÇİ MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : A.PAZARCI MAH.ÖRNEK
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:57 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : SOLAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:48 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : SORGUN MAHALLESİ.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:52 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : YAYLA MAHALLESİ.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:53 15-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : A.PAZARCI MAH YUNUSEMRE OKUL CİVARI
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : UZUNKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:00 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : KASABA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:30 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : MAHMUTLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:31 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : HACIOBASI
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : Gazipaşa Su Gözü Grup Yolu
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:40 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Gazipaşa Merkez.ve Merkez Mahalleleleri