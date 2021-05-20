Asal sayılar nelerdir? 1'den 100'e kadar olan asal sayılar kaçtır? Aralarında asal sayılar nedir? Asal sayılar konu anlatımı!

Sadece kendisine ve 1'e tam bölünebilen sayılara asal sayılar denir. Matematik'te birçok asal sayı vardır ve sınavlarda karışımıza çıkabilmektedir. Peki, asal sayılar nelerdir? Tüm asal sayılar kaçtır? 1'den 100'e kadar olan asal sayılar nelerdir? 1'den 1000'e kadar olan asal sayılar listesi! 2 ve 3 basamaklı asal sayılar nelerdir? Aralarında asal sayılar nedir? Nasıl anlaşılır?

En küçük asal sayı kaçtır? En büyük asal sayı kaçtır? Aralarında asal sayılara örnek nelerdir? Asal sayılar ile ilgili tüm soru ve cevaplara haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu yazıyı okuduğunuzda asal sayılarla ilgili tüm bilgileri öğreneceksiniz. Sadece haberler.com 'a özel sizler için anlatıyoruz. Asal sayılar nelerdir? 1'den 100'e kadar olan asal sayılar kaçtır? Aralarında asal sayılar nedir? Asal sayılar konu anlatımı! Detaylar yazımızda.

ASAL SAYI NEDİR?

Asal sayı, sadece kendisine ve 1'e tam (kalansız) bölünebilen sayıdır. Örneğin 5 bir asal sayıdır çünkü sadece kendisine yani 5'e ve 1'e tam bölünebiliyor. Aynı şekilde 13 de bir asal sayıdır. Çünkü sadece 13 ve 1'e tam bölünebiliyor. Bu şekildeki sayılara asal sayı denilmektedir.

ASAL SAYILAR NELERDİR?

Asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13... şeklinde gitmektedir.

İlk 100 sayı içerisinde hangi sayılar asaldır onları yazalım:

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

61

67

71

73

79

83

89

97

101

Asal sayılar dediğimiz gibi sadece kendisine ve 1'e bölünebilen sayılardır. Örneğin 40 asal sayı değildir. Çünkü 4'e 5'e vb. sayılara da bölünebiliyor.

1'DEN 100'E KADAR ASAL SAYILAR KAÇTIR?

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101

1'DEN 1000'E KADAR ASAL SAYILAR KAÇTIR?

1'den 1000'e kadar olan tüm asal sayılar aşağıdaki gibidir. Daha doğrusu 1'den 1009 'a kadar diyebiliriz.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997, 1009

Asal sayılar

EN KÜÇÜK ASAL SAYI KAÇTIR?

En küçük asal sayı 2'dir. Normalde çift sayılar asal olmamaktadır. Fakat buna tek istisna 2 (iki) sayısıdır. 2 tek çift asal sayıdır ve en küçük asal sayıdır. Çünkü 2 sadece kendisine ve 1'e tam bölünebilir. Bu bakımdan asal olarak sayılmaktadır.

EN BÜYÜK ASAL SAYI KAÇTIR?

En büyük asal sayı hakkında bazı bilim adamları araştırma yapmıştır. Prof. Dr. Curtis Cooper yaptığı uzun araştırmalar sonucunda en büyük asal sayıyı [(2^74207281)-1] [(2 üzeri 74207281)-1]) yani 2 üstü 74207281-1 sayısı olarak hesaplamıştır.

Bundan önce en son 2013 yılında en büyük asal sayı 17 milyon basamaklı olarak bulunmuştu. Lakin şimdiki en uzun asal sayı 22 milyon basamaklıdır.

Ayrıca bu asal sayının bir kağıda yazılması durumunda yaklaşık 109 kilometre kadar uzunlukta olacağını söylenmiştir.

ARALARINDA ASAL SAYI NEDİR?

Eğer 2 tane sayının 1'den başka ortak böleni yoksa bu iki sayı aralarında asal sayıdır. Örneğin 8 ve 15 aralarında asal sayılardır. Çünkü 1'den başka ortak böleni yoktur. Fakat 15 ve 21 aralarında asal değildir. Çünkü 3 sayısı ortak bölenleridir. Bunun gibi eğer iki sayının 1 rakamından başka ortak böleni yoksa bu sayılar aralarında asal olmaktadır. Şimdi örneklere geçelim.

Ek olarak aralarında asal sayıların kendilerinin de asal sayı olmasına gerek yoktur. Yani diyelim ki 8 ve 15 i ele aldık. Bunlardan 8 asal değil ve 15 de asal değildir. Ama her ikisi birlikte aralarında asal olma özelliği taşıyor.

Aralarında asal sayılara örnekler:

- 4 ve 5 aralarında asaldır. Çünkü 1'den başka ortak böleni yoktur.

- 8 ve 10 aralarında asal değildir. Çünkü her ikisi de 2'ye bölünebiliyor.

- 25 ve 31 aralarında asal sayılardır. Çünkü 1'den başka ortak böleni yoktur.

Bu şekilde örnekleri arttırabiliriz.

1 SAYISI ASAL MIDIR?

Geçmiş zamanlarda 1 sayısını birçok matematikçi profesör ve bilim insanı asal olarak kabul ediyordu. Yani önceleri 1 sayısı asaldı. Fakat günümüzde 1 asal olarak kabul edilmemektedir. Bunun birçok nedeni vardır. Başlıca nedenlerinden birisi ise 1 sayısını eğer asal olarak kabul edersek bazı teoremlerde değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Yani 1'i asal sayı aldığımızda bazı teoremlerin kuralları değişiyor denilmiştir. Bundan dolayı 1 asal sayı kabul edilmemektedir. En küçük asal sayı 2 kabul ediliyor.