Artvin Valisi Doruk, LGS'ye girecek öğrencileri ziyaret etti
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Artvin Valisi Doruk, LGS'ye girecek öğrencileri ziyaret etti

Artvin Valisi Doruk, LGS'ye girecek öğrencileri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile 7 Mart Ortaokuluna gelen Vali Doruk, öğrencilerle sohbet etti, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere güvendiğini ve sınavda başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Doruk, başarı temennisinde bulundu.

Artvin Valisi Doruk, LGS'ye girecek öğrencileri ziyaret etti
Artvin Valisi Doruk, LGS'ye girecek öğrencileri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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