Artvin'in Şavşat İlçesinde Yapılması Planlanan Taş Ocağının Çed Raporu Mahkemelik Oldu

- Artvin'in Şavşat ilçesinde yapılması planlanan taş ocağının ÇED raporu mahkemelik oldu



ARTVİN - Artvin'in Şavşat İlçesi Çağlayan Vadisi'nde yapılması planlan taş ocağının Çevre Etki Değerlendirme olumlu raporunun iptali için 2 dernek, 7 köy ve 129 gerçek kişi tarafından mahkemeye verildi.

Artvin'in Şavşat İlçesi'nde Oba ve Tepebaşı Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan ve 7 köyü etkileyeceği iddia edilen taş ocağı ÇED olumlu raporunun iptali için köylüler ve köy dernekleri Rize İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İçlerinde Tepebaşı Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Kültür ve Turizm Derneği, Meydancık yöresi Köyleri Kalkındırma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği, Tepebaşı Köyü, Oba Köyü, Yağlı Köyü, Çağlayan Köyü, Maden Köyü, Dereiçi Köyü, Demirci Köyü ve 129 gerçek kişinin vekaletleriyle Rize İdare Mahkemesine yapılması planlanan Taş Ocağı'nın ÇED Olumlu raporunun iptal edilmesi için başvuruldu.

Daha önce de bölgede yapılması planlana bir HES Projesi'nin ÇED olumlu raporu ile ilgili yine dava çatıklarını ve açtıkları davayı kazandıklarını, bu sayede HES Projesinin yapımının durdurulduğunu dile getiren Artvin Barosu Avukatlarından Bedrettin Kalın konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Daha önce Çağlayan HES ile ilgili açmış olduğumuz bir dava vardı. Bu dava uzunca bir süre sürdü, Danıştay'a gitti geldi. Netice itibari ile bu davayı kazandık ve o ÇED'in iptaline karar verilmiş olundu. Dolayısıyla Çağlayan Vadisi2nde böyle bir sorunla uğraşmaya çalışırken, bu kez de bir taş ocağı projesi gündeme geldi. Yaklaşık 2007 yılının ortalarından itibaren de Çağlayan halkı bu taş ocağı projesiyle uğraşıyor. Çağlayan bir vadi ve bu vadinin çevresinde projeden etkilenen 7 tane köy var. Bu köylerin hepsi davacı olarak bu davada bulunuyorlar. Ayrıca 2 tane de dernek davacı oldu. Bunların dışında da 2 dernek ve 129 tüzel kişi davacı oldu. İşte bu taş ocağının ÇED olumlu raporu için bugün dava açıyoruz. Umut ediyoruz ki mahkemeler bu köy halkının haklarını tespit ederler" ifadelerini kullandı.

Oba Köyü Muhtarı Yaşar Duman ise yapılması planlanan Taş Ocağı'nın köylerine büyük problemler yaşatacağına inanarak ÇED olumlu kararı hakkında iptali için mahkemeye başvurduklarını dile getirerek "7 tane köyün, deneklerin ve halkın katılımıyla davamızı açıyoruz. Yargıya da güveniyorum. Kazanacağımıza da inanıyorum. Taş ocağı bir binanın altını eşmek gibidir. Dinamit atıldığında yer altı sularının yatağı değişecek, toz duman üzerimize çökecek. Bütün köyler olarak da ulaşımda büyük sıkıntılar çekeceğiz. Orada yabani hayvanlarımız ve bir ki örtülerimiz ciddi zararlar görecek" dedi.