Artvin'in saklı güzellikleri "Göğe Komşu Rotalar" projesiyle tanıtılacak

11.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:37

Artvin'de faaliyet gösteren bir turizm acentesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle başlattığı "Göğe Komşu Rotalar" projesiyle, kentte yeni safari rotaları belirleyerek bunları turizme kazandırmayı amaçlıyor.

Artvin, 3 bin 500 metreyi aşan dağları, doruklarındaki krater gölleri, zümrüt yeşili ormanları, berrak sularla beslenen şelaleleri, zor doğa koşullarının koruduğu zengin yaban hayatı ve eşsiz bitki çeşitliliğiyle Türkiye'nin gözde doğa turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Kentin bu potansiyelini daha fazla değerlendirmek ve gizli kalmış doğal güzelliklerini turizme kazandırmak amacıyla bir turizm acentesi, DOKA ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle "Göğe Komşu Rotalar" projesini başlattı.

Proje kapsamında turizm yazarı, gazeteci, doğa fotoğrafçısı, biyolog, dağcı ve yaban hayatı uzmanlarından oluşan heyet, yerel rehberlerin de katkılarıyla, bir hafta boyunca tüm ilçeleri gezip gözlemleyerek, yeni safari rotaları için önerilerde bulunuyor.

Proje Koordinatörü Barış Lakerta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'de belgelendirilen 6 safari rotası olduğunu söyledi.

"Göğe Komşu Rotalar" projesiyle, bunları güncelleyerek yeni rotalar belirlemeyi amaçladıklarını anlatan Lakerta, oluşturulan heyetin fikirleri, raporları doğrultusunda tespit edilen safari rotalarını "turizm amaçlı sportif faaliyet" adı altında turizme kazandırma gayretinde olduklarını bildirdi.

Projenin ilk safhasında Arhavi, Borçka, Yusufeli ve Şavşat ilçelerindeki rotalardan bazılarını gezdiklerini ifade eden Lakerta, "Bu projede bilinmeyen Artvin'i uzman kişilere gezdirdik. Farklı farklı rotalardan gittik, çok güzel görüntüler aldık. Bunları daha sonra ilimizin tanıtımı ve turizm için değerlendirip çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Lakerta, projenin ikinci safhasında daha farklı rotaları farklı misafirlerle gezeceklerini kaydetti.

"Her fotoğrafçının ve doğa gezginin bu bölgeleri görmesini isterim"

Proje kapsamında kente gelen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Berkyürek ise Artvin'in safari tutkunları için olağanüstü bir şehir olduğunu söyledi.

Berkyürek, "Şu an Şavşat'ta, 3 bin 500 rakımda Arsiyan Yaylası'ndayız. Efsanelere bile konu olmuş Kız Gölü, Boğa Gölü, Yüzen Adalar Gölü gibi irili ufaklı inanılmaz göller var bu bölgede. Dolu dolu fotoğraflar çıkarıyoruz. Her fotoğrafçının ve doğa gezginin bu bölgeleri görmesini isterim." diye konuştu.

"Doğa yıpratılmadan bu değerler turizme kazandırılmalı"

Giresun'dan gelen seyahat acentesi işletmecisi Emine Topkaya da doğaseverlerin bu rotaları gezmekten memnun olacağını belirterek, "Gezimizde, cömert Artvin dağlarında dans eden renkleri gördük. Zarar vermeden, doğa yıpratılmadan bu değerler turizme kazandırılmalı. Burada bütün paydaşlara sorumluluk düşüyor. Biz de bu oluşumda yer almaktan mutluluk duyduk." dedi.

Şavşat'ta kimsenin bilmediği, gizli kalmış peri bacaları olduğunu anlatan Topkaya, "Peri bacaları muazzam güzellikteydi. Orada olmak bizim için harika bir duyguydu. Daha sonra dağlara çıktık, dağlardan ovaları izledik. Oldukça güzel bir coğrafya. Sınır bölgesi Gürcistan'ı izledik, bu da bizim için keyifli anlardan biriydi. Zaten göllerimize diyecek bir şey yok, onları yavaş yavaş turizme kazandırmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan Celal Özkan, 15 yıldır kentte "dağ liderliği" yaptığını, bölgenin dağ turizmi için çok elverişli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA