Artvin'in Arhavi ilçesinde arıza giderildi su verilmeye başlandı
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Artvin'in Arhavi ilçesinde arıza giderildi su verilmeye başlandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde arıza giderildi su verilmeye başlandı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, Artvin'de meydana gelen selin ardından yaşanan arızanın giderilmesiyle Arhavi ilçesinin tamamına su verilmeye başlandığını söyledi.

İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, Artvin'de meydana gelen selin ardından yaşanan arızanın giderilmesiyle Arhavi ilçesinin tamamına su verilmeye başlandığını söyledi.

Genel Müdür Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arhavi'de iki gün önce meydana gelen sel felaketinde ilçenin tamamını besleyen 9 kilometrelik 350 milimetre çelik içme suyu isale hattında arıza çıktığını belirtti.

Arızanın şehrin içme suyu hattının 1800 metrelik kısmının açığa çıkması ve yer yer kopmalardan kaynaklandığını vurgulayan Büyük, "İLBANK olarak 33 kişilik teknik ekiple ilk günden itibaren hızlı bir şekilde hasar tespiti ve hasarların giderilmesi için yoğun bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda bazı kurumlar ve İLBANK tarafından temin edilen 25 büyük tonajlı iş makinesi ile meydana gelen hasarların giderilmesi için yapılan yoğun çalışmalar sonucunda şehre su verilmeye başlanmıştır." dedi.

Büyük, arızanın giderilmesinde gece gündüz demeden çalışan personele teşekkür etti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde arıza giderildi su verilmeye başlandı
Artvin'in Arhavi ilçesinde arıza giderildi su verilmeye başlandı
Artvin'in Arhavi ilçesinde arıza giderildi su verilmeye başlandı
Artvin'in Arhavi ilçesinde arıza giderildi su verilmeye başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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