Orta ve Doğu Karadeniz'de "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" etkinliği düzenlendi

Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu, Artvin, Bayburt ve Rize'de, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Giresun'da Çıtlakkale Mahallesi İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Enver Ünlü, yaya geçidini kırmızı renge boyadı, araç sürücüleri ile sohbet etti.

Ünlü, kurallara uymaları için uyardığı sürücülere kırmızı düdük ve uygulamayla ilgili tanıtıcı broşürler hediye etti.

Trabzon

Trabzon'da, Atapark mevkisindeki bir alışverişi önünde düzenlenen etkinlikte, yaya şeritleri kırmızıya boyanarak farkındalık oluşturuldu.

Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde İçişleri Bakanlığınca yaya öncelikli trafik uygulaması başlatıldığını anımsattı.

Proje kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak adına "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" mottosuyla ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da yaya çizgilerinden birini kırmızıya boyadıklarını belirten Ustaoğlu, toplumun bu konuda duyarlılığını üst düzeye çıkartmayı amaçladıklarını kaydetti.

Gümüşhane

Gümüşhane'de ise Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Kamuran Taşbilek, öğrencilerle yaya geçidindeki alan kırmızıya boyadı.

Taşbilek, trafiğin en büyük unsurunun ve öznesinin insan olduğunun hissettirilmesi amacıyla çok değerli çalışmalar hayata geçirildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülkenin her bir yerinde eş zamanlı olarak 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' diye haykırmamız ve toplumsal bilinci geliştirici, farkındalık oluşturucu çalışmalarda bulunmamız, trafikte insanı önceleyen ve onun varlığını her şeyden aziz tutan anlayışın son halkasıdır. İnsanı önceleyen ve onu koruma amaçlı yürütülen projeler, yapılan çalışmalar, verilen eğitimler ve yapılan denetimler sayesinde 'Trafik kazasından kaçınmak mümkün değildir' anlayışı bir kader olmaktan çıkmış, 'En değerli varlık olan insan her yerde olduğu gibi trafikte de en kıymetlidir ve korumaya değerlidir' prensibi hakim kılınmıştır."

Konuşmanın ardından Vali Taşbilek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Etkinlik sonunda yapılan uygulamalı eğitimde, öğrenciler akülü arabalarla geldikleri yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen protokol üyelerine öncelik verdi.

Ordu

Ordu'da da trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla yaya şeritleri kırmızıya boyanarak, farkındalık oluşturulmasına dikkat çekildi.

Vali Tuncay Sonel, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde katıldığı programda yaya geçidini kırmızı renge boyadı, araç sürücüleri ile sohbet etti.

Vali Sonel, programda sürücülere uyarıcı broşürde dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise, il genelinde 250 adet yaya geçidinde bu çalışmanın uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, çalışmanın kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

Artvin

Artvin'deki uygulama kapsamında, Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde şerit boyama etkinliği yapıldı.

Sürücülere broşür ve karanfil vererek trafikte yayalara öncelik konusunda uyaran Vali Yılmaz Doruk, etkinliğin amacının trafik kazalarının asgariye indirilmesine yönelik farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti.

Son dönemlerde yaptıkları çalışmaların sonuçlarını gördüklerini dile getiren Doruk, "Trafik kazalarında, ölüm oranlarında yaralanma oranlarında düşüş var. 2010'dan itibaren yarı yarıya düştü. Bunlar, bu çalışmaların bir sonucu. Biz de bu farkındalığı artırmak üzere bu tür çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, jandarma ve emniyet mensupları katıldı.

Bayburt

Vali Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla yaya geçitlerinde boyama yaptı.

Bayburt Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Epcim, projenin önemine değinerek, "Bu projeyi ne kadar çok yaygınlaştırabilirsek o kadar çok insanımız yaşayacaktır. Bütün vatandaşlar yayaların öncelikli bölgelerine geldiği zaman araçlarımız dursunlar. Onun için bizler bugün buradayız." diye konuştu.

Uygulamaya katılan öğrenciler ve kolluk kuvvetleri, sürücülere ve vatandaşlara, yaya önceliğine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan broşürleri dağıttı.

Rize

Atatürk Caddesi Şeyh Cami önü yaya geçidinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Kemal Çeber, sürücülerin yaya önceliği konusunda eskiye göre daha hassas olduğunu belirtti.

Yaya geçidinde yayalara yol veren sürücülerin sayısının her geçen gün arttığına vurgu yapan Çeber, "Bu kampanyamızın başarısını gösteriyor. Aynı zamanda bizi mutlu ediyor. Bu kurala uyan sürücülerime teşekkür ediyorum." dedi.

Yaya geçidinin kırmızıya boyandığı etkinliğe, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, jandarma ve emniyet mensupları ile diğer ilgililer katıldı.

