Artvin'de normalleşme süreciyle ilk boğa güreşi festivali başladı

Artvin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından düzenlenen ilk boğa güreşleri festivali "14. Melo Boğa Güreşleri Festivali" renkli görüntülerle başladı.

Artvin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından düzenlenen ilk boğa güreşleri festivali "14. Melo Boğa Güreşleri Festivali" renkli görüntülerle başladı.

İl merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Sarıbudak (Melo) köyünde, Sarıbudak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğince düzenlenen ve iki gün sürecek festivalin ilk gününde 42 boğanın katılımıyla "deste", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.

Artvin ve ilçelerinin yanı sıra Erzurum ve Rize'den gelen 120 boğanın arenaya çıkacağı festivalde, 70 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Festivalin ilk gününde yapılan güreşlerde deste kategorisinde Hamza Çınar'a ait "Küçük Efe", ayak kategorisinde Muhammet Efe Yıldırım ait "Can Osman", küçük orta kategorisinde de Sercan Doğacı'ya ait "Karabela" isimli boğalar birinci oldu.

Güreşler, yarın yapılacak, "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategoriklerindeki güreşlerle sona erecek.

Sarıbudak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Murat Yazan, boğa güreşleri geleneğinin bölgede asırlar öncesine dayanan bir kültür olduğunu, bu kültürü yaşatmak için düzenlediklerini festivalin 14'üncüsünü yaptıklarını söyledi.

Salgın sürecinde boğacıların zorluklar yaşadığını anlatan Yazan, normalleşme süreciyle ilk fırsatta valilikten izin alarak kurallara uygun şekilde organizasyonu yaptıklarını belirtti.

Güreşlerde baş kategorisinde birinci olacak boğanın sahibine 15 bin lira ödül verileceğini dile getiren Yazan, "Festival alanındaki tribünlere biletsiz seyirci alınmıyor. Salgın nedeniyle bu yıl tribünlerin üçte ikisini kullanıyoruz. Maske ve sosyal mesafe kurallarına da uyulması için sık sık anons yaptırıyoruz. Güvenlik güçleri ve bizim oluşturduğumuz ekipler tribünlerde dolaşarak vatandaşları uyarıyor." dedi.

Boğa Güreşleri izleyen Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt da festivaller şehri Artvin'in yaklaşık 2 yıldır salgın nedeniyle festivallerden uzak kaldığına dikkati çekerek "Normalleşme süreciyle beraber ilk festivalimizi Melo'da yapıyoruz. Festivaller Artvin'in tanıtımı açısından çok önemli. Güzel yönlerimizi tanıtıp insanları buraya davet etmek istiyoruz. Festivalleri yaparken insanların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini istiyorum. Bu festivallerin devam etmesi için bu kurallara uymamız çok önemli." diye konuştu.

İstanbul'dan gelerek boğa güreşlerini izleyen Solmaz Demirci de Artvinli olmasına rağmen uzun yıllardır İstanbul'da yaşadığını ifade ederek "Festivaller başlayınca boğa güreşlerini izlemek için geldim. Salgın nedeniyle güreşlerden uzak kalmıştık. Çok özlemiştik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur