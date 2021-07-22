Artvin'de Mençuna Şelalesi'nin bulunduğu bölgede mahsur kalan 18 kişi AKUT ekiplerince kurtarıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde Mençuna Şelalesi'nin de bulunduğu bölgede mahsur kalan 8'i çocuk 18 kişi kurtarıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Mençuna Şelalesi'nin de bulunduğu bölgede mahsur kalan 8'i çocuk 18 kişi kurtarıldı.

Küçük köye bağlı Orta Mahalle mevkisinde üç aracın seyrettiği yolun bir bölümünde sel nedeniyle kopma meydana geldi. Durumu fark eden sürücüler geri manevra yaparak sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. Minibüslerden biri daha sonra sel sularına kapılarak dereye sürüklendi.

İki minibüste bulunan 13 kişi ile otomobildeki 5 kişilik aile, güvenli bölgeye geçerek cep telefonu ile ulaştıkları jandarmadan yardım istedi.

Yetkililer, Rize AKUT ekibini 8'i çocuk 18 kişiyi kurtarmak için bölgeye sevk etti.

Araçla belli bir bölgeye kadar gidebilen ekipler, dağlık bölgeyi de yürüyerek geçerek mahsur kalan kişilere ulaştı. Araçların bulunduğu Çifteköprüler mevkisine kadar çocuklardan bazılarını kucak ve sırtlarında taşıyan ekipler, bu kişileri daha sonra ilçe merkezine ulaştırdı.

Bölgeyi ziyarete gelenler mahsur kaldı

Mençuna Şelalesi'ni görmek için Elazığ'dan eşi ve üç çocuğu ile bölgeye gelen Ahmet Aydın, AA muhabirine, sabah 7 gibi şelalenin bulunduğu bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Çok yağmur yağdığı için dönmeye karar verdiklerini anlatan Aydın, dönüş sırasında yolda kopmalar olduğunu ve bazı noktalarda arabanın yarıya kadar suya girdiğini ifade etti.

Aydın, bir tur aracının daha yüksek yerde beklediğini gördüklerini belirterek, aracın suya kapılma ihtimalini gözönünde bulundurarak kendilerinin de orada beklemeye başladığını dile getirdi.

Eşi ve çocuğu ile bulunduğu araç suya kapılan Yunus Emre Balyemez ise kurtuldukları için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Mençuna bölgesinde konakladıklarını ifade eden Balyemez, sabah uyandıklarında derenin coştuğunu gördüklerini ve bir an önce bölgeden ayrılmak için yola çıktıklarını aktardı.

Aşağıya doğru indiklerinde yolun çöktüğünü, aracın da bir anda kontrolden çıkmaya başladığına dikkati çeken Balyemez, araçtan çıktıklarını ve bölgede bulunan küçük bir kulübeye sığındıklarını kaydetti.

Kendilerinde bir şey olmadığını ancak eşyalarının araçla birlikte suya gittiğini vurgulayan Balyemez, çocuğunun küçük olduğu için yaşananlardan pek bir şey anlamadığını, oynatarak oyalamaya çalıştıklarını ifade etti.

İstanbul'dan gezmek için bölgeye gelen Gökhan Aslan da ummadıkları kadar olumsuz şeyleri bir arada yaşadıkları için adeta şoke olduklarını söyledi.

Mençuna mevkisindeki bir tesiste konakladıklarını belirten Aslan, sabaha karşı şiddetli yağmurun gürültüsüyle uyandıklarını vurguladı.

Konakladıkları yerin önünden geçen derenin taştığını gördüklerini anlatan Aslan, "Yola doğruda taşıyordu ama biz hiç böyle bir şey görmediğimiz için normal kabul ettik." dedi.

Aslan, daha sonra tur aracı ile dönüş yoluna geçtiklerini, yolda bir aracın sele kapıldığını gördüklerinde ise panikle durduklarını dile getirdi.

Aracın içinden ailenin çıkarılarak güvenli alana alındığına işaret eden Aslan, ardından da kendilerinin araçla daha yüksek bir bölgeye çıkarak ekipleri beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal