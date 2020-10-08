Artvin'de koruma altına alınan 1200 yıllık porsuk ağacı ihtişamıyla göz dolduruyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Artvin'in Murgul ilçesinde "anıt ağaç" olarak tescil edilen yaklaşık 1200 yaşındaki porsuk ağacı ihtişamıyla göz dolduruyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Artvin'in Murgul ilçesinde "anıt ağaç" olarak tescil edilen yaklaşık 1200 yaşındaki porsuk ağacı ihtişamıyla göz dolduruyor.

İlçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Korucular köyü Kokolet Vadisi'nde yer alan porsuk ağacı, sarmal gövde yapısı nedeniyle yörede "Sarıklı Ağaç" olarak biliniyor.

Doğal ortamında yaşayan ve 350 santimetre gövde çapıyla son derece nadir anıt ağaçlar arasında yer alan porsuk ağacı, bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca anıt ağaç olarak tescil edilerek korumaya alındı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, vadiye gelerek ağaç ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Tüfekçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacı görünce çok etkilendiğini belirterek bunun bilinen türlerine oranla çok daha büyük gövdeye sahip olduğunu söyledi.

Porsuk ağacının çok yaygın olan, her yerde bulunabilen bir tür olmadığına işaret eden Tüfekçioğlu, ağacın kuytu ve nemli yerlerde çok daha uzun süre varlığını sürdürdüğünü aktardı.

Tüfekçioğlu, bu özellikleriyle Kokolet Vadisi'nin ağaç için elverişli bir ekosisteme sahip olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Koyu gölgede yetişebilen, diğer ağaçların altında bile büyüyebilen nadir türlerimizden biri. Burada bu şekilde 11 metre çapa kadar ulaşarak hayatta kalabilmiş, yıllara direnmiş. Türkiye'de en yaşlısı Zonguldak Alaplı'da bulunan porsuk ağacından yaklaşık 1,5 kat daha fazla çapı olan bir ağaç burada. Onun için çok değerli. Türkiye'deki en büyük çapa sahip porsuk ağacını tespit etmiş olduk. Aynı zamanda tescillendi. Böyle bir ağacın burada var olması, şimdiye kadarki kara, fırtınaya, zor hava koşullarına dayanıp hayatta kalmış olması bizim içim iyi bir şans."

Ağacın varlığının Artvin ve Türkiye için çok değerli olduğunu vurgulayan Tüfekçioğlu, ağacın korunması ve yaşatılması için ilgili kurumların gerekli önlemleri aldığını, kendilerinin de sık sık bölgeye gelerek ağacın durumunu takip edeceklerini söyledi.

Korucular köyü sakinlerinden Hasan Durmuş ise ağaca tesadüfen rastladığını ve yetkililere bilgi verdiğini ifade etti.

Gördüğünde ihtişamı ve gövde kalınlığına hayran kaldığını dile getiren Durmuş, ağacın anıt ağaç olarak tescillenip korumaya alınması için ilgili makamlara başvurular yaptığını kaydetti.

Durmuş, yaklaşık 40 yıldır bölgedeki ormanlarda çalıştığını belirterek, "Son on yıldır bu işe gönül verdim. İlgili kurumlar da yardımcı oldular, sağ olsunlar, bu duruma geldik, tescil yaptırdık ve muradıma erdim." dedi.

Zonguldak'ta bulunan 4 bin 116 yaşındaki porsuk ağacı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Zonguldak Alaplı'da tespit edilen ve dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan ve bu yıl 4 bin 116 yaşına basan porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak 2018'de tescillendi.

Gümeli beldesindeki ormanlarda 2016'da tespit edilen bu ağacın (taxus baccata) dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olduğu açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur