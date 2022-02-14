Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu - Haberler
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Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu

Demirören Haber Ajansı, Nurbay Usta - Güncel
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ARTVİN'in Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde kar küreme çalışması yürüten Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü.

ARDAHAN (DHA) - ARTVİN'in Şavşat- Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde kar küreme çalışması yürüten Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü. Kar küreme aracı çığ altında alırken, operatör kendi imkanları ile kurtuldu.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde karayolları ekipleri tipi nedeniyle kapanan yolda kar küreme çalışması başlattı. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada çığ düştü. Kar küreme aracı kısmen kara gömülürken, operatör kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbar üzerine Sahara Geçidi'ne takviye iş makineleri yönlendirildi. Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.


Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu

Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Güncel

Toros Dağları, Ardahan, Artvin, Güncel, Haberler

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