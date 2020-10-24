Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
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Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor

24.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:55
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 6 buçuk metre genişliği, 2.1 metre çapındaki yaklaşık 2000 yıllık armut ağacının tescili için çalışma başlatıldı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 6 buçuk metre genişliği, 2.1 metre çapındaki yaklaşık 2000 yıllık armut ağacının tescili için çalışma başlatıldı. Dünyanın en yaşlı armut ağacı olduğu değerlendirilen ağaç, koruma altına alınacak.

Şavşat ilçesi Yoncalı köyünde yaşayan Güllizar Altun'un bahçesinde yüzyıllardır meyve veren armut ağacının tescili için harekete geçildi. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlar, 6 buçuk metre genişliği, 2.1 metre çapındaki yaklaşık 2000 yıllık olduğu değerlendirilen armut ağacı ile ilgili tespit yaptı. Bazı parçaları laboratuvarda incelenerek, kesin yaşı belirlenecek ağaç tescil edilecek. Köy sakinlerinin 'Yeşil armut' adını verdiği ağaç, koruma altına alınacak.

'KORUMA ALTINA ALINACAK'Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Yoncalı köyündeki ağacın dünyadaki en yaşlı armut ağaçlarından biri olduğunu söyledi. Tüfekçioğlu, "En yaşlı armut ağacı olarak ABD'de 410 yaşında, Romanya'da 610 yaşında bir armut ağacının bilgileri mevcut. Bizim bulabildiklerimiz dahilinde dünyadaki en yaşlı armut ağacı olarak görünüyor. İç kısmı kovuk, hala canlı ve armut vermeye devam ediyor. Korunmuş ve kesilmemiş olması büyük bir şans. Genetik kaynak olarak da çok önemli. Meyve ağaçlarının uzun yıllardan beri genleri taşıyor olmaları tohum alma ve genetik çalışmalar yapmak için de çok önemli. Bizim için bir gurur kaynağı. Tescillenip koruma altına alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu bölge için bence önemli bir değer ve korunması gerekiyor. Ağaç sağlıklı görünüyor, herhangi bir kuruma belirtisi yok" dedi.

'DÜNYANIN EN YAŞLI AĞACI OLACAK'Tüfekçioğlu, ağaçtan alınan örnekler ışığındaki ilk tahminlere göre, yaşının 1500 ile 2000 arasında olduğunu belirterek, "Aldığımız burgu kalemine göre tahminde bulunduk ama laboratuvarda hassas sayımla beraber tam yaşını belirleyeceğiz. Şu andaki yaşı itibariyle dünyanın en yaşlı armut ağacı olarak görünüyor. Kastamonu'da 'burgulu armut' olarak tescil altına alınmış 200 yaşında bir ağacımız var. Bilinen başka tescilli armut ağacı yok. Şu haliyle dünyada en yaşlı hem de 6 buçuk metre çevresi, 2.1 metre çapıyla dünyadaki en büyük çapa sahip armut ağacı olarak görünüyor" diye konuştu. Yaşlı armut ağacının sahibi Güllüzar Altun da her yıl ağacın çevresinin ölçüldüğünü söyleyerek, "Atalardan kalma ağaçlar bunlar. Kayınbabamın kayınbabasından, onların atalarından beri bu ağaç burada duruyor" dedi.'ŞAVŞAT GEN KAYNAĞI'

Ağacın tescillenmesi için yetkililere başvuran Kenan Altun da "Görünce ilgililere haber vermeye çalıştım. Onlar da 2000 yaşında olduğunu düşünüyorlar. Bu gibi ağaçlardan yöremizde çok var ve korunması gerekiyor. Şavşat bu anlamda gen kaynağı" diye konuştu. 


Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay USTA

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