Artvin'de 13 hırsızlık zanlısı 214 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı
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Artvin'de 13 hırsızlık zanlısı 214 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı

Artvin'de 13 hırsızlık zanlısı 214 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin'de haberleşme hattı kablosu, menhol kapağı ve ızgara demiri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Artvin'de haberleşme hattı kablosu, menhol kapağı ve ızgara demiri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Jandarma ekipleri, il merkezi, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde 1-5 Mayıs tarihlerinde yaşanan haberleşme hattı kablosu hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

İl ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri (JASAT) 53 farklı yerel kamera, tünel kamerası, MOBESE ve plaka tanıma sisteminden 214 saatlik görüntü kaydını inceleyerek olaya karışan 6 şüpheli aracı tespit etti.

Çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, hırsızlık olayına karışan 15 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Zanlıların adresleri, araçları ve iş yerlerindeki aramalarda, 16 menhol kapağı ve ızgara demiri, 150 kilogram bakır kablo, 3 demir kesme makası, 5 kerpeten, 2 balta ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı, çalınan eşyaları satın alan 2 hurdacı ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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