Artuklu kayyumu engelli vatandaşın hayallerine ortak oldu

Kayyumdan örnek davranış

İHA'nın haberi ses getirdi, kayyum kayıtsız kalmadı

MARDİN - Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Şakir Öner Öztürk, geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen 'Yanlış iğne sebebiyle felç kaldı, tek isteği akülü araba' başlıklı haber üzerine mağdur engelli vatandaşa ulaşarak yardım elini uzattı.

Haber üzerine harekete geçen Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şakir Öner Öztürk, ulaştığı vatandaşı yıllardır hayalini kurduğu akülü araçla buluşturdu. Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesinde yaşayan 40 yaşındaki 3 çocuk babası Zeynettin Çağcı, küçük yaşlarda vurulan yanlış iğne sebebiyle belden aşağı felç kaldı. Bir daha yürüyemeyen Çağcı, sokaklarda arbane çalarak çocuklarını geçindirmeye çalışırken İhlas haber Ajansı tarafından haberi yapılmıştı. Çağcı ailesine Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şakir Öner Öztürk ve ekibi sahip çıktı. Akülü engelli aracı belediye başkan yardımcısı ve birim müdürleri ile Zeynettin Çağcı'ya teslim edildi.

Kayyumdan mütevazilik ve insanlık örneği

Çağcı'yı evinde ziyaret eden belediye başkan yardımcısı ve birim daire müdürlerinden oluşan heyet, aracı teslim etmeden önce Çağcı'dan özür diyerek, "Keşke daha önce haberimiz olsaydı. Bugüne kadar haberimiz olmadığı için özür dileriz. İnşallah basın ve sizlerin sayesinde daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmaya çalışacağız. Kaymakam ve Belediye Başkan vekilimiz Şakir Öner Öztürk olayı duyduğu gibi talimat vererek sizlere ulaşmamızı istedi. Artuklu'da her kesin ve herkesimin devletin ve belediyenin gerek sosyal gerekse hizmet anlamında sonuna kadar yanındayız. Aracınız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Allah devletimize zeval vermesin"

1 yaşındayken yapılan yanlış iğne nedeniyle 39 yıldır ayaklarını kullanamayan Çağcı daha önce akülü araç araştırdığını fakat gidip gelmek zor olduğu için başvuru yapmadığını kaydetti. Çağcı, sesini duyarak yıllardır hayalini kurduğu akülü engelli aracını hediye eden Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şakir Öner Öztürk ve ekibine hayır duaları ile teşekkür etti. Sokaklarda arbane çalarak engelli maaşına artı kazanç sağlayan Zeynettin Çağcı, "Allah devletimize zeval vermesin. Sesimizi duyup hayallerimi gerçekleştiren Artuklu Belediye Başkanı Şakir Öner Öztürk ve ekibine çok teşekkür ederim. Sesimizin duyurulmasına haberciler vesile oldu. Allah sizlere ve devletimize zeval vermesin işiniz rast gitsin" dedi.

Hayalini kurduğu akülü engelli aracına belediye ekiplerinin yardımı ile binen Zeynettin Çağcı aracın çalışma şartlarını da öğrenerek artık Mardin'de sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.