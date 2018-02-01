Artuklu Belediyesi İlk Halk Gününü Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin'in Artuklu Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ün talimatları ile hizmetler aralıksız devam ederken, Artuklu Belediyesi halk günlerinin ilkini gerçekleştirdi.

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şakir Öner Öztürk, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen halk gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şakir Öner Öztürk vatandaşlarla yakından ilgilenerek tek tek sorunlarını dinledi. Artuklu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşecek uygulama vatandaşların takdirini kazandı. Vatandaşlar belediyelerine ve belediye başkanlarına bu uygulama ile kolayca ulaşabildikleri için duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Öztürk'e kendilerini sonuna kadar dinlediği, sorunlarının çözümü ve takibi için oluşturduğu bu platform için teşekkür etti.

"Vatandaşımızın penceresinden bakmamızı sağlıyor"

Sorunların çözüme kavuşturulması için vatandaşla doğru ve doğrudan temas kurmanın önemine değinen Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şakir Öner Öztürk, "İlk halk günümüz belediyemiz ve vatandaşlarımız için oldukça verimli geçti. Belediyemize vatandaşımızın penceresinden bakmayı sağlayacak olan bu uygulamadan büyük çıkarımlar ve kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum. Gücümüzün yettiğince her isteğe ve öneriye cevap vermeye gayret edeceğiz" dedi. - MARDİN