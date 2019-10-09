09.10.2019 21:34

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen "ARTİST 2019/ 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı" 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Beyoğlu'ndaki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Ümit İyem, fuar adını çok farklı boyutlara taşımaya çalıştıklarını belirterek, "Kamusal alanda gençleri ön plana çıkarmaya çalıştığımız bu etkinliklerde 3 senedir müthiş bir çabayla yapılması çok zor olan işleri başaran Karşı Sanat ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

İyem, 12 bin metrekareyi aşkın iki salonda 9 gün boyunca sanatseverlerle yüzlerce sanatçının eserlerini buluşturacak fuarın bu seneki temasının "Faust" olarak belirlendiğini aktardı.

Ziyaretçileri "Faust" performansı bekliyor

Ağustos Atölyesi koordinatörlerinden Eda Yiğit de projenin arka planını Karşı Sanat Çalışmaları'nın ARTİST 2019/ 29. İstanbul Sanat Fuarı ile ortaklığının ürünü olan yaz okulu Ağustos Atölyesi'nin oluşturduğuna dikkati çekerek, "En başından beri hayalini kurduğumuz bir projeydi. Bunu hayal etmemizin nedeni ise sonuç odaklı bir yapmak yerine, süreci beraber paylaştığımız, aynı ortamda farklı disiplinlerden sanatçılarla bir arada olabileceğimiz bir alanı açmaktı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ağustos Atölyesi'nin farklı disiplinlerden sanatçılara kolektif bir çalışma ortamı sağladığını vurgulayan Yiğit, "Çağımızın kültürel ve politik koşullarında yeni sözler söyleyen klasik bir metni, Goethe'nin Faust'unu merkeze alıyoruz. Yiğit Sertdemir yönetiminde çağdaş bir çehre kazanan 'Faust'u dev Tüyap mekanının ölçeğinde yeniden tasarlayıp sahnelemeyi hedefledik. Fuara gelen ziyaretçiler bu performansa tanıklık edecekler." diye konuştu.

Ağustos Atölyesi Koordinatörlerinden Ezgi Bakçay ise Tüyap 7'inci salonun çok büyük bir kısmının performans alanı olarak ayrılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Faust oyununun yanında ziyaretçiler yine aynı tema üzerine çalışmış sanatçıların eserlerinden oluşan 'Beni İsteklerimden Koru!' sergisini görebilecekler. Faust insana dair çok fazla şeyi aynı anda anlatan bir halk efsanesi ama her şeyden önce modernleşmenin tamamlanmadığı tüm coğrafyalarda birey olmanın problemleri üzerine duruyor. İyinin ve ve kötünün ötesinde, kutsalın ve evrensel hakikatlerin enkazında, insan merkezli dünyanın kendine bir tür aşkınlık bulma, yeni bir dünya ve yeni insan üretme çabası hala devam ediyor.

Ayrıca, Faust'u besleyecek olan 'İçimizdeki Şeytan' ve 'Esin Keçisi' kolektif sergileri de fuarda sanatseverlerle buluşacak. 7'inci salonun girişinde bir Mevlüt Akyıldız sergisi olacak. Sanat eğitmeni Yeliz İnanç Arapoğlu İstanbul Sanat Fuarı'nda çocuklar için çeşitli atölyeler düzenleyecek."

Etkinliğe, fuarda bu yıl çalışmaları yer alacak Abdurrahman Yalçınkaya, Arslan Eroğlu, Cemre Yeşil Gönenli, Yüksel Dal, Mustafa Avcı, Olgu Ülkenciler, Rafet Arslan ve Senem Aküzüm gibi sanatçılar katıldı.

Onur ödülleri

Fuarın her yıl plastik sanatlara katkıları ve farklı alanlardaki çalışmalarıyla verilen onur ödülleri ise bu yıl 4 Kasım'da fuarda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Bu yıl "Sanatçı Onur Ödülü" Mevlüt Akyıldız'a, "Sanatsever Kurum Onur Ödülü" ise İstanbul Kültür Üniversitesi'ne verilecek.

Kaynak: AA