ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, kapılarını sanatseverlere açtı

ANKARA (AA) - Art Ankara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, yerli ve yabancı sanat galerilerinin katkısıyla açıldı.

Ankara Congresium'daki açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 2015'ten bugüne kadar destek verdikleri Art Ankara'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Fuarda 1000'i aşkın sanatçının 4 bin 500 eserini ağırladıklarını belirten Yavuz, "Bugün burası cennet gibi bir yer. Çünkü sanat bizi iyileştiriyor, birleştiriyor." dedi.

Geçen yıl salgın koşullarında yapılmış olmasına rağmen katılımın yoğun olduğunu, bu yıl da çok sayıda katılımcıyı beklediklerini belirten Yavuz, paneller ve söyleşilerle sanat üzerine herkesin bir arada düşüneceği bir fuar olacağına dikkati çekti.

Bu sene dijital sanat alanında da eserlerle buluşma imkanı bulacaklarını belirten Yavuz, "Art Ankara fuarı her zaman günceli, çağdaşı yakalama konusundaki çaba içinde. Emek veren herkesi bir kere daha tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ankara Kent Filarmoni Orkestrası Oda Müziği Grubu konser verdi.

Törene, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Uluslararası Sanatçılar Derneği Başkanı ressam Bedri Baykam da katıldı.

Ödül töreninin ardından katılımcılar fuarı gezdi.

ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden galerileri, müzeleri ve sanat kurumlarını bir araya getiren ArtAnkara, 10.00-20.00 saatlerinde 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

ArtAnkara ayrıca, paneller, söyleşiler, konserler, dinletiler, workshoplar, performanslar, projeler ve defile gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.