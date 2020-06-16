Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir Prof. Dr. Necmettin Ünal, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salgının toplumda giderek yayıldığını belirten Ünal, "Çok tehlikeli günler gelebilir" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında koronavirüsteki son durumu değerlendirdi.

"ÇOK TEHLİKELİ GÜNLER GELEBİLİR"

Salgınla ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Aylardır sayılar üzerinden yorum yapıyoruz. Toplumdaki yaygınlığını değerlendirmek zorundayız ve bu yaygınlık giderek artıyor. Yüzde 21'lerden yüzde 1.6'ya kadar düştü ilk önce. Halkımız 83 milyonda 1400 hasta ne ki diye düşünüyor sanırım. Dünyadaki ve Türkiye'deki büyük boyutu göstermemiz gerekiyor. Çok tehlikeli günler gelebilir" ifadelerini kullandı.

"SON 5 GÜNDE VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, normalde tek günlük verilerin önemli olmadığını ancak son 5 günün verilerindeki vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, "Günlük sayılarda çok artış olması korkutmuyor. Ama iyileşen sayı bunun altında seyrederse bu bizi düşündürür. Vakada artış bekliyorduk. Artışlara göre yeni tedbirlerle müdahale edeceksiniz. Maske ve mesafeye uyan insanların sayısı yüzde 90'larda olmalı. 65 yaş üstünü ve kronik hastalığı olanları iyi koruyabilmemiz lazım. Bizim sağlık altyapımızda bir sorun yok. Bizim sorunumuz şu halk maske ve mesafe kurallarına uymuyor" diye konuştu.

"TEDBİRLERE UYULMASI GEREKİYOR"

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ise şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların hiçbir yaptırım olmaksızın kul hakkı yememek için bu tedbirlere uyması gerekiyor. Biz bu işlemleri ya gönüllü yapacağız, ya gönüllü yapacağız"

TÜRKİYE'DE SON DURUM

1 Haziran'da yeni normalleşme sürecine giren Türkiye'de son 5 gündür vaka sayıları yeniden artış gösterdi. 16 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 46 bin 800 test yapıldı ve 1467 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 842'ye, toplam vaka sayısı ise 181 bin 298'e yükseldi.

Türkiye'de; 12 Haziran'da bin 195, 13 Haziran'da bin 459, 14 Haziran'da bin 562 ve 15 Haziran'da bin 592 vaka tespit edilmişti.