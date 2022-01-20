Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer net konuştu

Yarın başlayacak olan yarıyıl tatili öncesi milyonlarca öğrenci ve veli, son 24 saatte 70 bini aşan korona vakası nedeniyle "Yüz yüze eğitim devam edecek mi?" ve "Yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorularını yöneltmeye başladı. Tatilin başlamasına saatler kala konuyla ilgili net bir açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İkinci dönemde de yüz yüze eğitim kesintisiz devam edecek" dedi.

6 Eylül'de yüz yüze olarak başlayan eğitim döneminde yarıyıl tatili geldi çattı. 18 milyondan fazla öğrenci, 21 Ocak Cuma (yarın) sömestr tatiline girecek. Tatile sadece günler kalmışken, milyonlarca öğrenci velinin aklında ise tek bir soru var. "Yüz yüze eğitim devam edecek mi?" Türkiye genelinde yaşanan vaka artışları nedeniyle bu soru her gün akıllara gelse de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer net bir açıklama yaptı ve yüz yüze eğitimin, ikinci dönemde de devam edeceğini belirtti.

Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısında yapılacak çalışmaları da paylaştı. Sabah'a konuşan Bakan Özer'in açıklamaları şöyle:

"1,5 YIL ARADAN SONRA BU 5 AYLIK DÖNEMİ KESİNTİSİZ ATLATMAK BÜYÜK BAŞARI"

Alınmış olan tüm kararları, harfiyen tüm okullarımızda, tüm öğretmenlerimizin kontrolünde başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük başarı hikâyesi hiçbir gün ara vermeden yaklaşık 5 ay kesintisiz bir şekilde yüze eğitime devam edebilmek. Tabii buradaki en büyük avantaj öğretmenlerimizin aşı oranıydı. 1.5 yıl aradan sonra bir dönemi bu şekilde tamamlamak hakikaten büyük bir başarı. Öğretmenlerimizin aşılanma oranı, hem birinci doz hem ikinci hem de üçüncü doz Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyretti. Aynı zamanda Kıta Avrupa'sında haftada 5 gün yüze eğitime devam eden çoğu ülkenin öğretmenlerin aşılanma oranının çok üzerinde gerçekleşti.

"ÖĞRENCİLER BU 2 HAFTALIK TATİLİ DOYA DOYA YAŞAMALI"

Öğretmenlerimiz, bu yarıyıl tatilinde izinliler ama biz yine öğretmenlerimiz için Öğretmen Bilişim Ağı üzerinde 9 farklı temada eğitimler düzenledik, isteyen öğretmenlerimiz dijital platformlar üzerinden, okula gelmeden bu eğitimlere katılabilirler. Öğretmenlerimizden istirhamımız, öğrencilerin bu 2 haftalık tatili doya doya yaşamaları. 5 aylık bir eğitim 1,5 yıl aradan sonra sadece öğretmenlerimiz için bir yenilik değildi aynı zamanda öğrencilerimiz için de farklı bir dönem geçti. Dolayısıyla bu 2 haftalık tatilde öğrencilerimiz sağlık kurallarına riayet ederek vakitlerini en iyi şekilde geçirsinler, kitapları okusunlar, gezsinler, aileleriyle daha fazla vakit getirsinler.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

İkinci dönemde de birinci dönemdeki gibi yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu 2 haftayı biz de Bakanlık olarak tüm il ve ilçelerdeki okullarımızı elden geçirerek bakım ve küçük onarımlarla ilgili yapılması gereken neler varsa tüm okullarımızda tüm illerimizde, ilçelerimizde kaynaklarla destekleyerek bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız.

10 BİN OKUL PROJESİ

Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'ni başlatacağız. 2022 bütçesi yayınlandı, yaklaşık 3 milyarlık bir proje olacak. Buradaki amacımız eğitimde fırsat eşitliğini artırmayla ilgili olarak okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak. Bu proje kapsamında temel eğitimdeki tüm okullarımızın imkânlarını mümkün olduğu kadar eşitleme, alt yapılarını iyileştirme, laboratuvarlarını güçlendirme ve özellikle okul öncesi eğitime erişimle ilgili fiziki mekânları yapma, ana sınıflarına, anaokuluna kadar kapsamlı projeyi hayata geçirmiş olacağız.

TEMİZ ENERJİ EĞİTİMİ

Yine önemli bir proje daha hayata geçireceğiz. Temiz Okul Temiz Enerji projesi. Bu çerçevede tüm okullarımızda iklim değişimi, sıfır atık, geri dönüşümle ilgili kültürün yaygınlaşması için. Enerji ile ilgili, yenilebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisine kadar yağmur sularının geri dönüşümünden okullardaki sıfır atık ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşmasına kadar çok önemli adımlar atacağız. Aynı zamanda okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, temiz okul kültürünün tüm okullarımızda yaygınlaştırılması ve öğrencilerimizin bu bilinçle yetişmesiyle ilgili adımlar atacağız.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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