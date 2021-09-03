Artagan Projesi nedir?

Katıldığı bir canlı yayında ekonomiye ilişkin vaatlerini sıralayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Artagan projesi ile hem otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız hem de vergi adı altında sömürü sistemine son vereceğiz" ifadelerini kullandı. Peki, Artagan Projesi nedir?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu. Akşener'in gündeminde, sıfır araba fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedenlerden biri olan ÖTV'ler de vardı. Akşener, "Artagan projesi ile hem otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız hem de vergi adı altında sömürü sistemine son vereceğiz. Bizim iktidarımızda yaptığımız işlerle 400 TL fatura 200'e düşecek. Artagan'la vatandaş 100 TL fatura ödeyecek." dedi. Artagan Projesi nedir?

ARTAGAN PROJESİ NEDİR?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Artagan projesi' ile Türkiye'de mali kaynak sağlanacağını açıkladı.

Akşener, detayları şöyle anlattı:

* Yolsuzluğu nasıl bitireceğimizi, Hak ve adaleti nasıl sağlayacağımızı açıklıyoruz. Bugün, cesur adımlarla, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler seviyesine, nasıl taşıyacağımızı açıklıyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

* Bugün, Siyasi tarihimizde, Türkiye adına en büyük kaynağı yaratacak projeyi: Artagan'ı açıklıyoruz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun!

* Artagan, çok özel bir isim. Öz Türkçe'de, "bolluk ve bereket" anlamına geliyor. Ve adı gibi, memleketimizi, bolluk ve berekete kavuşturma yolunda,

çok önemli bir kilometre taşını oluşturuyor.

* Türkiye, Avrupa'nın en büyük ülkesiyken, nasıl oluyor da yoksullukla, krizlerle boğuşmak zorunda kalıyor? Türkiye, binlerce yıllık devlet geçmişine sahipken, nasıl oluyor da, devlet mekanizmasını bu kadar verimsiz işletiyor?

* İşte Artagan'ı, tam olarak da bu sorulara cevap olarak, Türkiye'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla hazırladık. Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Güçlü, mutlu ve zengin bir Türkiye için, ihtiyacımız olan her şeye sahibiz.

* Asıl sorunumuz, köprü yapmayı, bina dikmeyi vizyon zanneden bu beceriksiz iktidardır. Asıl sorunumuz, geleceği kurgulamak yerine, geçmişte debelenen bu çapsız zihniyettir. Asıl sorunumuz, hızla gelişen dünyaya ayak uyduramayan, bu vasat siyasettir.

* Çağın gerektirdiği değişimlere ayak uyduran devletler, hızla zenginleşirken, bu değişimi ıskalayan bizim gibi ülkeler ise, inovasyonun yıkıcı etkilerine maruz kalıyor.

* 84 milyonun refahından sorumlu olan devletimiz, Ak Parti iktidarının, beceriksiz ellerinde, inovasyon, teknoloji ve bilişim alanındaki, baş döndürücü değişimlere ayak uyduramıyor.

* Bu yüzden de her yıl, trilyonlarca liralık kayba uğruyoruz. Günümüzde para trafiği, insan eliyle, insan gözüyle kontrol edilemeyecek kadar büyüdü.

Teknolojideki gelişmeleri yakalayamayan, mali denetim organlarımız, her gün gerçekleşen milyonlarca parasal işlemi, hakkıyla denetleyemiyor.

* Bunun sonucunda ise, ekonomik değerlerimizi koruyamıyor ve kayıplar yaşıyoruz. İşte bu kaybın büyüklüğünü ve nedenlerini kavrayabilirsek, Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Türkiye'yi bekleyen zenginliğin resmini de, net olarak çizebiliriz.

"HİÇ YAŞAMADIĞIMIZ BİR PARA BOLLUĞUNA SAHİP OLACAĞIZ"

* Artagan'ın sağlayacağı kazançlar, emsalsiz bir bereketin kapılarını aralıyor. Şimdiye dek hiç yaşamadığımız bir para bolluğuna sahip olacağız.

Mevduat açığı sebebiyle, yurt dışından borç bulmaya çalışan bankacılık sistemimiz, mevduat fazlası veren ve büyümenin fitilini ateşleyecek kurumlara dönüşecek.

* Kredi faizleri, yakın tarihimizin en düşük seviyelerine gerileyecek. Üretim artacak, tüketim geniş kitlelere yayılacak. Kaynak yetersizliği sebebiyle, gerçekleştiremediğimiz tüm atılımlar için, ihtiyacımız olan finansmana sahip olacağız.

300 MİLYAR KAYNAK, 500 MİLYAR EK MEVDUAT

* Artagan, devletimizin bütçesine, 300 milyar liranın üzerinde bir kaynak sağlarken, finansal sistemimize de, 500 milyar liranın üzerinde ek mevduat sağlayacak.

Türkiye'nin 2021 yılı bütçesinin, 1.1 trilyon lira gelir hedeflediğini düşündüğümüzde, bu rakamların, ne kadar büyük bir zenginlik anlamına geldiğini daha iyi kavrayabiliriz. Artagan kesinlikle bir mucize reçete değil. Bu zenginliği açığa çıkarmak için, mucizelere ihtiyacımız yok.

* Sadece birkaç yıl içinde Türkiye'yi, iktidarın, hayallerinin bile yetmeyeceği noktalara taşıyacak, bu dönüşümü gerçekleştirmek için, ihtiyacımız olan tek şey, vizyon, güven ve akıl.

2 TRİLYONU AŞAN SORUNU ÇÖZÜYOR

* Artagan, değeri 2 trilyon lirayı aşan bir büyük sorunu çözüyor. Bu öyle bir sorun ki; Yolsuzluğun temelinde bu sorun var. Rantın temelinde bu sorun var.

Yoksullaşmamızın temelinde bu sorun var. Borçlarımızın artışının altında bu sorun var. Paramızın pula dönmesinin arkasında yine bu sorun var. İşte bu hayati sorun; Gün geçtikçe artan kayıt dışı ekonomi, ve finansal sistemin dışında kalan paradır. OECD'nin verilerine göre, Türkiye Ekonomisi'nin, yüzde 28,72'si kayıt dışı. Yani Türkiye, en yüksek kayıt dışı ekonomiye sahip ülke durumunda.

* Bu ne demek? Türkiye, adeta bir kayıt dışı cenneti demek. Vergilendirilmeyen, sisteme dahil edilemeyen, çok büyük bir kazanç, doğrudan bazı ceplere giriyor demek.

* Rantçılara, yolsuzluk yapanlara, her imkan sağlanırken, kayıt altındakiler eziliyor demek. Kayıt dışılık yüksek olduğu için, ülkemizde gelir vergileri yüksek. Sigorta primleri yüksek. Dolaylı vergilerde, dünya şampiyonuyuz. Düşünün; 83 milyon vatandaşımızdan, sadece 21 milyonu sigortalı.

* Bizimle aynı nüfusa sahip Almanya'da, bu rakam yaklaşık 45 milyon. Yani Türkiye'de bütün yük, kayıtlı çalışanların üzerinde.

* Yani; 83 milyonun sağlık giderlerini, 13 milyon emeklinin maaşını, 4 milyona yakın sığınmacının giderlerini, bu 21 milyon sigortalı vatandaşımız ödüyor.

* İşte bu yüzden, asgari ücretteki vergi yükü yüzde 50'yi buluyor. İşte bu yüzden, elektrik faturalarında 5 kalem vergi ödüyoruz.

İşte bu yüzden, bir araba aldığımızda, bir tane de devlete alıyoruz.

*Mali sistemimiz o kadar bozuk ki, dünyanın en yüksek vergilerini uygulamamıza rağmen, vergi geliri üretemiyoruz. Gelir vergileri yüksek. Sigorta primleri yüksek. Dolaylı vergiler, daha da yüksek.