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Arslantepe'ye yeni tabela

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Arslantepe'ye yeni tabela

UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi'ne alınan Malatya Arslantepe Höyüğü'ne yeni tabela takıldı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi'ne alınan Malatya Arslantepe Höyüğü'ne yeni tabela takıldı.

Aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve yaklaşık 7 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Malatya'nın Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi'ndeki Arslantepe, Çin'in ev sahipliğinde 26 Temmuz 2021 tarihinde online düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş 44. oturumunda Dünya Miras Listesi'ne alınmıştı.

Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, ilk kılıç ve mızraklarıyla tarih kitaplarını değiştiren ve 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Battalgazi'deki Arslantepe Höyüğü, Çin'in ev sahipliğinde UNESCO Dünya Miras Komitesinin online toplantısından çıkan karar ile kalıcı listeye alınmasından sonra höyüğün girişindeki tabela deştirilip, yeni tabela asıldı.

Geçmişi Milattan Önce (M.Ö) 5 binli yıllara dayanan höyüğü, her yıl on binlerce kişi ziyaret ediyor. Şimdiye kadar yapılan kazılarda çok sayıda eser ortaya çıkarıldı.

7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı Arslantepe Höyüğü, 2014'te geçici listeye alınmıştı.

Arslantepe Höyüğü'nde ilk yerleşim Geç Kalkolitik çağda başlanıldı. Günümüzden 6500 yıl öncesinde Arslantepe'nin bulunduğu Malatya Ovası da Kuzey Mezopotamya'dan sayılmaktaydı. M.Ö. 43. bin yüzyıllarda Sümerler ve Kent devletleri, M.Ö.3.binli yüzyıllarda Akadlar, M.Ö.2.binli yüzyıllarda Babiller Mezopotamya'nın aşağı yarısında bulunmaktaydı. M.Ö. 2.binli yüzyıllarda Hititler, M.Ö. 1.bin yüzyılda Asurlular ve Aramiler, Mezopotamya tarih sahnesinde boy gösterdi.

Kültür katmanlarının yer aldığı Arslantepe Höyüğü'nde bu yılki kazılar devam ediyor.

(İHA)

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