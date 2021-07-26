ARSLANTEPE, UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NE GİRDİ

"GÖBEKLİ TEPE EFSANESİNİN, ARSLANTEPE EFSANESİ OLMASI İÇİN BÜTÜN PAYDAŞLARIMIZLA GAYRET EDECEĞİZ"Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu.

"GÖBEKLİ TEPE EFSANESİNİN, ARSLANTEPE EFSANESİ OLMASI İÇİN BÜTÜN PAYDAŞLARIMIZLA GAYRET EDECEĞİZ"

Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi. UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19'uncu kalıcı mirası olarak listeye alındı.

7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı Arslantepe Höyüğü, 2014 yılında geçici listeye alınmıştı. Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması kararında, kültürel gelenekler ve toplumsal değerlerin değişimi, hiyerarşi, sosyal farklılıklar ve ekonomik ayrıcalıklara dayanan yeni sosyal ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık etmesi gibi üstün evrensel değerleri etkili oldu.

Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Asıl Listesine alınması nedeniyle, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleriyle birlikte Arslantepe Höyüğü'ne giderek, burada açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " UNESCO Dünya Kültür Mirası Asıl Listesi için yapılan 44'üncü Komite toplantısında Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Asıl Listesine alınmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, büyükelçilerimize, milletvekillerimize, valimize, kültür ve turizm müdürlüğümüze ve kültür bakanlığımızın bütün yetkililerine teşekkür ediyorum. 1931 yılında başlayan kazılar daha sonra 1960 yılında İkinci Dünya Savaşıyla inkıtaaya uğraması ve 1961 yılında İtalyalı ekipler tarafından kazının devir alınması sonrasında süreç halen devam ediyor. Bu süreci devam ettiren ve 41 yıldır kazıların başında yer alan Prof. Dr. Marcella Frangipane'ye de hemşerilik beratımızın verilmesinin nedeni de buydu. Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO adımı çalışmalarımızı Battalgazi Belediye Başkanlığımız döneminde başlatmıştık. Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO çalışmalarına 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinin aday listesinde yer almasıyla başladık. Alan yönetiminin ve alan planının oluşması noktasında gerekli çalışmaları yaptık. Alan yönetimi başkanı olarak çalışmalar bizzat bizim refakatimizde ve bütün paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yaptık. Alan planıyla birlikte alan yönetimimizi Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve diplomatik kuryeyle Dışişleri Bakanlığımıza gönderdik. Görüşmeler 2020 yılının Haziran ayında yapılacaktı ancak pandemi süreci olduğundan toplantılar yapılamadı. 2021 yılı için Türkiye'den UNESCO'ya kalıcı liste için başvuracak tek yerin Arslantepe Höyüğü olması için bakanlık düzeyinde çok ciddi lobi faaliyetleri yürüttük. Ertelenen ve bu yıl yapılan toplantıların neticesinde Arslantepe Höyüğü, Dünya Kültür Mirası Asıl Listesinde yer aldı.

Bu süreç bize ve bütün paydaşlara sorumluluk ve yükümlülük getiriyor. Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO'nun asıl listesinde yer alması değil alt başlıklarının da doldurulması gerekiyor. Sponsorlarla ve alt başlıkların doldurulmasıyla birlikte Göbekli Tepe efsanesinin Arslantepe Höyüğü efsanesi olması için bütün paydaşlarımızla gayret edeceğiz. Arslantepe Höyüğü kişiye has değil Malatya'da bütün paydaşların katılacağı, STK'ların, meslek kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, siyasi parti teşekküllerinin, milletvekillerinin, kamu kuruluşlarının ve yerel yöneticilerin el birliğiyle bu fırsatı iyi değerlendirip Malatya'nın insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehrini mazisine layık istikbale hazırlama noktasında büyük bir gayret içerisinde çalışacağız. Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Asıl Listesine alınmasının ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

BAKANLARDAN TEBRİK TELEFONU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine girme sürecinde büyük emek ve katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı telefonla arayarak tebrik ettiler.

Kaynak: Habermetre