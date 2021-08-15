Arpaçay'da evler sular altında kaldı

Kars genelinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kars genelinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağmurun vurduğu bir köyde evler sular altında kaldı.

Arpaçay'a bağlı Atçılar köyünde gece etkili olan sağanak yağmur ve dolu hasara neden oldu. Atçılar köyünde evlerin sular altına kaldığı bilgisini alan 112, durumu Arpaçay Belediye Başkanlığı'na ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın talimatlarıyla Atçılar köyüne iş makineleri ile vidanjör gönderildi.

Atçılar köyüne gelen Arpaçay Belediyesi ekipleri çalışmalarına başlarken, Başkan Erçetin Altay'da olay yerine geldi. Altay burada Atçılar köyü muhtarı Zeki Elma ile birlikte selden evine su dolan İsmail Söğüt'ün evine geçerek yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Başkan Erçetin Altay'a AK Parti Arpaçay İlçe Başkanı Eyüp Koç'ta eşlik etti.

Arpaçay Atçılar köyünde sağanak yağmurdan zarar gören evlerin içerisine dolan çamur ve su yürütülen çalışmalar sonucu temizlendi. Geç saatlere kadar süren çalışmalarda köylüler de belediye ekiplerine yardımcı oldu. Arpaçay'da sel sularından 3 evin hasar gördüğü bildirildi. Jandarma ekipleri ile AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmaları yapıldığı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı