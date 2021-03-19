Arnavutluk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi
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Arnavutluk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi

19.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:15

Arnavutluk'un başkenti Tiran ile İşkodra şehrinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran ile İşkodra şehrinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen programa Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Askeri Ataşe Albay Muhammet Kelami Kablay, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk Müdürü Mesut Özbaysar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Ömer Osman Demirbaş ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yörük, yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü Türkiye ile ortak geçmişe sahip Arnavutluk'ta kutlamanın kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini belirterek, "Arnavutluk'un Türk milletinin kalbinde, Türkiye'nin de Arnavut kardeşlerimizin kalbinde çok özel bir yeri vardır. İşkodralı Hüseyin, Lütfi Efendi, Yusuf Ziya Efendi ve daha niceleri Çanakkale'de çarpışmış ve şehit düşmüşlerdir. Arnavut milleti de Balkan harbinde İşkodra'yı canı pahası savunan, İşkodra müdafii Hasan Rıza Paşa'yı bağrına basmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu yıl aynı zamanda İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin de 100. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Yörük, "Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşımız sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi milletimizin tüm kutsallarını yansıtan, milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği destansı mücadeleyi ve bağımsızlık aşkını en açık şekilde ortaya koyan milli andımızdır." dedi.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin Çanakkale'de başlayan ve İstiklal Harbi ile nihayete eren direnişinin sembolü olduğunu vurgulayan Yörük, "Mehmet Akif yüzyıllarca bir arada barış içinde yaşamış Türk ve Arnavut milletlerinin en önemli ortak değerlerindendir. Bu nedenle bir Türk büyükelçisi olarak Arnavut kökenli milli şairimiz Mehmet Akif'i Arnavutluk'ta anmaktan ayrıca gurur duyuyorum." diye konuştu.

Albay Kablay da Çanakkale Zaferi'nin sonuçları itibariyle Türk ve dünya tarihinin akışını değiştirdiğini, Türk milletine geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırdığını kaydederek, "Medeniyet coğrafyamızın her köşesinden gelerek köken, renk, inanç farkı gözetmeksizin vatanın selameti için tek yürek, tek yumruk olan kahraman Mehmetçik, Çanakkale'de verdiği destansı mücadeleyle yedi düvele 'Çanakkale geçilmez' demiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, öğrenciler tarafından günün önemine binaen şarkılar seslendirildi.

İşkodra'da da program düzenlendi

Bu arada, İşkodra YEE tarafından da "İstiklalden İstikbale Çanakkale" adı altında anma programı düzenlendi.

Hasan Rıza Paşa Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan programa İşkodra YEE Müdürü Zafer Kıyıcı, İşkodra Valiliği ve İşkodra Belediyesinden temsilciler katıldı.

Program kapsamında "18 Mart Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu fotoğraf ve belgelerden oluşan sergi de açıldı. Sergi, 30 Nisan'a kadar açık kalacak.

Arnavutluk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi
Arnavutluk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi
Arnavutluk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi
Arnavutluk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

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