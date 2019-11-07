Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi: "Arnavutluk'un Türkiye ile ilişkileri stratejiktir"

07.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:34

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, tarihi bağlar, yoğun siyasi iş birliği, NATO kapsamında yakın ortaklık, dinamik paylaşımlar ve iki ülkenin bölgedeki konumu nedeniyle Arnavutluk'un Türkiye ile ilişkilerinin stratejik olduğunu ifade etti.

Güneydoğu Avrupa Ülke Parlamentoları Savunma ve Güvenlik Komisyon Başkanları Yıllık Toplantısı kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ile görüştü.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün de eşlik ettiği görüşmede, iki ülke ilişkileri, Güneydoğu Avrupa Ülke Parlamentoları Savunma ve Güvenlik Komisyon Başkanları Yıllık Toplantısı ve diğer konular ele alındı.

Arnavutluk Meclisinden yapılan açıklamada, Ruçi'nin görüşmede Arnavutluk'un ikili ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılıklı çıkarlar arasında yeni iş birliği alanlarını belirleme konusundaki istekliliğini yeniden teyit ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede Ruçi, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi bağlar, yoğun siyasi iş birliği, NATO kapsamında yakın ortaklık, dinamik paylaşımlar ve iki ülkenin bölgedeki konumu nedeniyle Arnavutluk'un Türkiye ile ilişkileri stratejiktir. Bu ilişkiler, Arnavutluk'un Güneydoğu Avrupa'daki ekonomik ve ticari bağlantılar, kalkınma yardımı, sektörel paylaşımlar ve normatif iş birliği açısından geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Siyasi diyalog mükemmel ve ilişkiler oldukça dostanedir."

Güneydoğu Avrupa parlamentolarından gelen savunma ve güvenlik komisyonu temsilcilerinin yıllık toplantısına değinen Ruçi, güvenlik konusunun bölge için hassas ve temel bir konu olduğunu vurguladı.

İki farklı güvenlik standardına sahip olunmaması aksine Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik perspektifinin, AB dışındaki ülkelerdeki güvenlik kavramıyla aynı olması gerektiğini kaydeden Ruçi, "Kıtanın tüm kısımları, güvenlik, ekonomi ve demokrasinin birbirine bağlı olarak geliştiği iletişim araçları gibidir. Bu nedenle Güneydoğu Avrupa bölgesinde güvenlik ve savunma politikaları Batı Balkanlar'ın entegrasyonu vizyonuyla yakından bağlantılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan görüşmede Güvenç'in, Arnavutluk Meclis Başkanı'nın Türkiye ile iş birliği, AB ve bölgedeki güvenlik vizyonu hakkındaki değerlendirmesi nedeniyle teşekkürlerini sunduğu belirtilen açıklamada, Türkiye ve Arnavutluk'un bölgede ve daha geniş coğrafyada kalkınma, barış, güvenlik ve istikrarın iyileştirilmesi için iş birliğini artıracağının altını çizdiği kaydedildi.

Kaynak: AA