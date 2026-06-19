Haberler

Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı

Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde sabah saatlerinde balkonuna çay içmek için çıkan bir vatandaş, kapıyı açtığında yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı. Büyük panik yaşayan vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yılanı güvenli şekilde bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde sabah saatlerinde balkonuna çay içmek için çıkan vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla karşılaşınca büyük panik yaşadı.

BALKON KAPISINI AÇINCA ŞOKE OLDU

Olay, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir vatandaş, sabah saatlerinde çay içmek için evinin balkonuna çıktı. Balkon kapısını açan vatandaş, yerde hareketsiz şekilde duran yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Karşısındaki yılanı gören vatandaş, ilk anda panik yaşarken durumu çevredeki vatandaşlara bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı bulunduğu bölgeden uzaklaştırdı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Mahallede kısa süreli paniğe neden olan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yılanın güvenli şekilde doğal yaşam alanına bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler! İşte tutulduğu yer

Kaçırılan İBB yöneticisinden ilk sözler! Resmen dehşeti yaşamış
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Çaya misafir gelmiş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak

Boğazlarda yeni dönem! Kasaya milyonlarca dolar girecek
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
Messi'nin sırrı ortaya çıktı! Takım arkadaşları onu böyle buluyormuş

Messi'nin sırrı ortaya çıktı! Takım arkadaşları onu böyle buluyormuş
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilk yorum

AK Partili İnan'dan Tugay'ın istifasına ilk yorum
20 gün önce evlenmişlerdi! Ünlü şarkıcı ilk çocuğuna hamile

20 gün önce evlenmişlerdi! Balayında çocuk müjdesi geldi

Şüpheli hareketleri ele verdi! Midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Otobüste yakalandı, midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Altın Portakal Film Festivali'nde toplam ödül 11 milyon TL olarak belirlendi

Altın Portakal Film Festivali'nde toplam ödül 11 milyon TL olarak belirlendi