Arnavutluk Başbakanı Rama'nın partisinin İşkodra'daki ofisine saldırı

Arnavutluk'ta bir gencin, polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinin ardından ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrinde düzenlenen gergin protesto gösterilerine Başbakan Edi Rama liderliğindeki Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin (PS) yerel ofisine saldırıldı.

Arnavutluk'ta bir gencin, polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinin ardından ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrinde düzenlenen gergin protesto gösterilerine Başbakan Edi Rama liderliğindeki Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin (PS) yerel ofisine saldırıldı.

İşkodra'nın "Luigj Gurakuqi" meydanında vatandaşların ve sivil toplumaktivistlerinin katılımıyla barışçıl bir şekilde, gencin ölümü ile ilgili adalet arama çağrılarıyla başlayan protesto şiddet eylemlerine dönüştü.

PS ofisine katı cisimlerle saldıran çoğunluğu gençlerden oluşan bir grup protestocu, ofisi ve ekipmanlarını tahrip etti ve ofis malzemelerini ateşe verdi.

İktidar partisinin yerel bürosuna düzenlenen saldırılar sırasında polis göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericileri dağıtmak için müdahale etti.

– Başbakan Rama'dan tepki

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile olaylara tepki gösteren Rama, "Boko Haram teröristleri çocukları intihar bombacısı olarak kullanıyor, küçükleri kötüye kullanan ilk kişiler değiller. Tarih, çocuklarla ilgili bazı suç olaylarını biliyor, ancak Arnavutluk'ta muhalefet siyasetinin maskeli balosunun son sığınağı olarak görünmesi son derece acı verici." değerlendirmesinde bulundu.

25 yaşındaki gencin ölümünden sonra Arnavutluk'ta şiddet eylemlerine de dönüşen ve kurum binaları ile diğer binalarda maddi hasara neden olan protestolar düzenleniyor.

Tiran'da 8 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde 25 yaşındaki K.R. polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı. Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine neden olmuştu.

Tiran Asliye Mahkemesi, görevi sırasında genç adamı hizmet silahıyla vurmakla suçlanan polis memuru Nevaldo Hajdaraj hakkında "tutuklu yargılama" kararı verdi.

Birkaç gündür devam eden protestolarda, göstericiler ile polis arasında çıkan arbedelerde çok sayıda polis ve gösterici yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı