ARNAVUTKÖY'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BASKIN ANI
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ARNAVUTKÖY'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BASKIN ANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de, uzun namlulu silahlarla oto tamircisine yapılan ve 4 kişinin yaralandığı baskınının, film sahnelerini aratmayan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

ARNAVUTKÖY'de, uzun namlulu silahlarla oto tamircisine yapılan ve 4 kişinin yaralandığı baskınının, film sahnelerini aratmayan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'de 25 Haziran günü, Devrim G. iş merkezinin önünde tartıştığı kişiler tarafından silahla ateş edilerek kasığından yaralandı. Devrim G. kaldırıldığı hastanede tedavi edilirken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı. İfadesi alınan Devrim G., husumetli olduğu Cihan Ç. ve Ferdi Ç. ile kendisini silahla vuran kimliğini bilmediği kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.

ARALARINDA ÇATIŞMA YAŞANMIŞ

Soruşturma kapsamında arşiv taraması yapan polis ekipleri, Devrim G.'nin grubu ile Arnavutköy'de oto tamirciliği yapan Cihan Ç. ve Ferdi Ç.'nin grubu arasında husumetin bulunduğunu ortaya çıkardı. İki grup arasında Arnavutköy'deki oto tamircide 1 Aralık 2020 tarihinde, 4 kişinin yaralandığı çatışma yaşandığı tespit edildi. Devrim G. grubunun, oto tamircisine uzun namlulu silahlarla baskını yapan taraf olduğu ve yapılan baskın üzerine iki grup arasında çatışma yaşandığı anlaşıldı.

ÇATIŞMANIN SAVAŞ SAHNELERİNİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Arnavutköy'deki oto tamirciye Devrim G. grubunun uzun namlulu silahlarla yaptığı baskın ve içeride yaşanan çatışma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Devrim G.'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 15 kişilik grubun oto tamircisine geldikleri, içeridekilerle aralarında bir süre tartışma yaşandığı ve bir grubun uzun namlulu silah, diğer tarafın tabancayla ateş etiği görülüyor. Vurularak yere düşen kişinin başına ve vücuduna tekmeler savuran saldırgan gruptakilerin bir süre sonra oto tamirciden çıkarak, gittikleri kameraya yansıyor. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalan köpeğin sağa sola koşturduğu yer alıyor.

ARNAVUTKÖY'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BASKIN ANI
ARNAVUTKÖY'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BASKIN ANI
ARNAVUTKÖY'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BASKIN ANI
ARNAVUTKÖY'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BASKIN ANI
ARNAVUTKÖY'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BASKIN ANI
ARNAVUTKÖY'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BASKIN ANI
ARNAVUTKÖY'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BASKIN ANI
ARNAVUTKÖY'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BASKIN ANI
ARNAVUTKÖY'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BASKIN ANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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