Armağan Çağlayan, Marmara Denizi'nde görülen salyalar için tepki gösterdi: Deniz ölüyor, kimse bir şey yapmıyor
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Armağan Çağlayan, Marmara Denizi'nde görülen salyalar için tepki gösterdi: Deniz ölüyor, kimse bir şey yapmıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Televizyoncu Armağan Çağlayan, Marmara Denizi'nde etkili olan ve endişeye neden olan deniz salyasının canlıları öldürdüğü haberlerine sosyal medya hesabından isyan ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na seslendi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından Gemlik Mudanya sahillerinde gerçekleştirilen çekimlerde elde edilen görüntülerde, canlılığın azaldığı, bazı bölgelerde ise tamamen yok olduğu gözlendi. Ceylan, deniz salyasının su altındaki izlerini 'trajedi' olarak nitelendiriyor. Kısa sürede gündem olan konuya tepkiler devam ederken bir sitem de Armağan Çağlayan'dan geldi.

"DENİZLER ÖLÜYOR, KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR"

Twitter hesabından denizlerin durumuna dikkat çeken Armağan Çağlayan, "Marmara Denizi ölüyor. Bunun için hiç kimse bir şey yapmıyor. Bakanlığınız bir şey yapmayı düşünüyor mu?" diyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı etiketledi.

Armağan Çağlayan, Marmara Denizi'nde görülen salyalar için tepki gösterdi: Deniz ölüyor, kimse bir şey yapmıyor

MARMARA DENİZİ VE ÇANAKKALE BOĞAZINDA GÖRÜLÜYOR

Marmara Denizi'nin yüzeyinde kıyıya yakın bölgelerde son günlerde birçok noktada yayılan deniz salyası görülmeye başlandı. Deniz salyası diğer adıyla müsilaj, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda aylardır etkili oluyor. Su yüzeyindeki köpüklü yapışkan oluşum, koku ve görüntü kirliliği yaratıyor. Deniz salyalarının artması balıkçılığı ve turizmi de tehdit ediyor.

Armağan Çağlayan, Marmara Denizi'nde görülen salyalar için tepki gösterdi: Deniz ölüyor, kimse bir şey yapmıyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
GAMER AMCA TV: istanbul belediyesi süper baskanına neden haber vermedin ki .. herseyi cozdugu gibi marmara denizini de cozerdi...
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Armağan Çağlayan, Marmara Denizi'nde görülen salyalar için tepki gösterdi: Deniz ölüyor, kimse bir şey yapmıyor - Haberler Magazin
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