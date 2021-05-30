Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | 3. Sayfa

Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı Diyarbakır'da 16 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla bilirlikte yüzdüğü esnada bir anda gözden kayboldu.

Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 16 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla bilirlikte yüzdüğü esnada bir anda gözden kayboldu. Genci aramaya gelen yakınları, boğulmaktan son anda kurtulurken talihsiz gencin cansız bedenine 3 saat sonra ulaşıldı.

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Karpuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Serhat Güler ve arkadaşları serinlemek için girdiği Dicle Nehrinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, arama kurtarma, AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Botlar ve dalgıç ekibinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınları, Güler'i aramak isterken boğulma tehlikesi geçirdi.

Güler'in cansız bedenine yaklaşık 3 saat sonra ulaşıldı. Güler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

Sevgilisiyle tartıştı intihara kalkıştı
Sevgilisiyle tartıştı intihara kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adnan Menderes Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Alişan Murat Boz Hülya Avşar
Spor Cristiano Ozan Tufan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 20:26:30. #1.14#

title