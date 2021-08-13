Arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti
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Arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti

Arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan bir çocuk babası adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan bir çocuk babası adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Davut A. (32) ile bir arkadaşı bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen şahıs, arkadaşı Mehmet Davut A.'ya pompalı tüfekle ateş etti. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan bir çocuk babası talihsiz adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mehmet Davut A., hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mehmet Davut A.'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ise gözyaşı dökerek feryat etti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, kaçan katil zanlısını yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti
Arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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