Arkadaşının başından vurduğu İkra Nur toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arkadaşının başından vurduğu İkra Nur toprağa verildi

Arkadaşının başından vurduğu İkra Nur toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde arkadaşı Berat A. (17) tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen İkra Nur Türksoy'un (16) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde arkadaşı Berat A. (17) tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen İkra Nur Türksoy'un (16) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.

İncesu ilçesinde önceki gece eğlenmek için arkadaşlarının evine giden Berat A. ile İkra Nur Türksoy arasında tartışma çıktı. Ardından Berat A., evde bulunan pompalı tüfekle Türksoy'u başından vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İkra Nur Türksoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Türksoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Berat A. ile ev sahibi Osman Ç. gözaltına alındı.

İkra Nur Türksoy'un cenazesi, bugün otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesine getirildi. Türksoy, öğle namazı sonrası Yamaçlı Yeni Cami önünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.


Arkadaşının başından vurduğu İkra Nur toprağa verildi
Arkadaşının başından vurduğu İkra Nur toprağa verildi
Arkadaşının başından vurduğu İkra Nur toprağa verildi
Arkadaşının başından vurduğu İkra Nur toprağa verildi
Arkadaşının başından vurduğu İkra Nur toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu

Yargıtay, 'Avcı' lakaplı seri katil Kayapınar'ın cezasını onadı
Yargıtay, 'Avcı' lakaplı seri katil Kayapınar'ın cezasını onadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Işın Karaca Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Muslera Mustafa Er Ozan Tufan Burak Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arkadaşının başından vurduğu İkra Nur toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:59:03. #1.15#

title