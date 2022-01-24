Arkadaşa söylenecek sözler, arkadaşa söylenecek en güzel sözler nelerdir?

Arkadaş demek kimi zaman kardeşten de öte demektir. Kan bağın olmasa da kan bağıyla bağlı olduğun nice insandan daha yakındır sana. Bu kadar yakınlık ve samimiyeti görmeden arkadaşlığın ne demek olduğunu bilmeden bu dünyadan göçüp gidenler de vardır.

Bu yüzden insanlar arkadaş dediği dost dediği kişiye iyi ve güzel davranmalı. Aralarındaki bu bağı canlı tutmalı. Biz de bu yazımızda arkadaşlarınızla aranızdaki bağı biraz daha güçlendirebilecek, arkadaşa söylenebilecek en güzel sözleri sizin için araştırıp derledik. İşte arkadaşa söylenebilecek en güzel sözler.

ARKADAŞA SÖYLENEBİLECEK SÖZLER

-Gerçek bir dosta sahipsen dünyanın geri kalanına ihtiyacın yoktur.

-Sağlam bir arkadaşa sahipsen, aynaya ihtiyaç duymazsın.

-Biz arkadaşlarımızı çiçek gibi cebimizde değil kurşun yarası gibi kalbimizde saklarız.

-Gerçek arkadaşlıkların temeli güven duygusuna dayanır.

-Arkadaş yanlış bir adım atacakken arkandan iten değil elinden tutup çekene denir.

-Arkadaşın saha zırh oluyorsa, sen de arkadaşına silah olmalısın.

-Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim denir ya ben seni söylüyorum soranlara. Ne şanslıymışsın diyorlar bana.

-Kimi rahiplere gider, kimi şiire, bense arkadaşlarıma.

-Arkadaşlık ağaca benzer. Kurudu mu bir daha yeşermez.

-En nihayetinde, düşmanlarımızın sözlerini değil, arkadaşlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.

-Fazla tanımadığım birini affetmek, arkadaşını affetmekten daha kolaydır.

-Belki de gerçek sandığımız dostluklar biz fedakarlık yaptığımız için süregelmiştir.

-Hakiki arkadaşlık sıhhatten farksızdır, kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır.

-Dost da sensin sırdaş da yoluma ortak olan da. Sen benim canımdan bir parça, ailemden bir fert, arkadaştan da öte yıkılmaz bir kale sen bensin can..Sırdaşım, dostum biricik kardeşimsin benim.

ARKADAŞA SÖYLENEBİLECEK SÖZLER

-Gerçek dostlar yıldızlara benzerler. Karanlık çökünce ilk onlar gözükürler.

-Unutma, dünyadaki en iyi terapi, arkadaşlarınla gülüp eğlendiğin zamandır.

-Arkadaş bir kardeşten ötedir. En güzel günler onunla bitmektedir.

-İyi bir arkadaş olmak istiyorsan, bana sadece doğrularımı değil hatalarımı da söylemelisin.

-Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir.

- Ekmeğim aşım helal olsun yiyene, içene. Ama hakkım helal değil; dost gibi görünüp kuyumu eşene…

-Benim hiç kardeşim olmadı. Hep bunun eksikliğini yaşıyorum derken seni tanıdım o eksik an da. Sen benim iyi ki lerim oldun hep. Tamamladın yarım kalan yanımı. Yeri geldi tadını bilmediğim Kardeş, yeri geldi dost, sırdaş. İyi ki diyorum hep, iyi ki…

-Bazı arkadaşlar bağımlılık yapar. Görmezsen özler, konuşmazsan eksiklik hissedersin.

-Dostluk, bir yerlerde yedek kalbiniz olması gibidir. Sizdeki arızalanınca o devreye girer.

-Gerçek bir dosta sahipsen dünyanın geri kalanına ihtiyacın yoktur.

-Paran olmadığı zamanlar gerçek arkadaşlarını görebilirsin.

-İyi dostluklar, temiz hesaplarla kurulur.

-Sonra çekildim bir kenara, seyrettim olan biteni. Baktım; kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış.

-Öyle değil işte canım kardeşim! Düşman kör nişancıdır da, dost bilir nerden vuracağını.

-Mutsuz evliliklerin sebebi aşkın eksikliği değil, arkadaşlığın eksikliğidir.

-Lafla değil, yürekle bağlılıktır dostluk. Yalnız anlarda, yalnız olmadığını bilmektir dostluk.

-Aşk seni acılar içinde bırakan dost ise o acıları silen kişidir.

-Gerçek arkadaşı olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.

-Arkadaşlar gelip gidebilir ama düşmanlar birikir.

-Gönüller birdir dünyalar ayrı olsa da. Arkadaşlıklar, sevgiler, aşklar yalan olsa da umurumda değil dünya yansa da biz dostu unutmayız dost uzakta olsa da.

-Gerçek şu ki herkes sizi incitecek. Sadece buna değecek insanları bulmanız lazım.

-Dost dediğin çay gibi olmalı. Şekeri ne eksik ne fazla, içine bir tat bırakmalı bazen acı, bazen tatlı, ama hep ihtiyaç duymalı.

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