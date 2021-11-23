Arkadaş katiline müebbet talebi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da tartıştığı galerici arkadaşı Üzeyir Urey'i (53) kalbinden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Ömer Demir'in (47), ömür boyu hapsi istendi.

Olay, 28 Haziran'da Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Demir, 20 yıllık arkadaşı galerici Üzeyir Urey'i sokak ortasında kalbinden 2 bıçak darbesiyle yaraladı. Urey, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası teslim olan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanık Ömer Demir hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanık Demir ise maktule tek bıçak darbesi vurduğunu, diğer bıçak darbesinin tıbbi müdahale sırasında geçirilen ameliyat izi olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.