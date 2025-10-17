Haberler

Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olarak hafızalara kazınan Arka Sokaklar, yıllardır geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fenomen dizi, kısa bir aranın ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Alışıldık yayın günü ve saatinde sevenleriyle buluşacak yapım için geri sayım başlarken, yeni bölümlerin canlı izlenip izlenemeyeceği sorusu da merak konusu olmaya başladı.

Uzun yıllardır kesintisiz şekilde yayınlanarak televizyon tarihinde özel bir yer edinen Arka Sokaklar, D Media imzasıyla her Cuma akşamı Kanal D'de izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor. Bu hafta 19. sezonuna başlayacak olan yapım, 723. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni sezonun ilk bölümünü kaçırmak istemeyenlerin, dizinin yayın saatini kaçırmamaları gerekiyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Bizim artık kaybedecek bir şeyimiz yok!" Mesut ve Selin, Cevher'in bıraktığı izleri konuşuyor. İkili arasında şımarık yakınlaşmalar...

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

dem Hoca ve ailesini Cevher'in elinden kurtarabilecek mi? Hüsnü yoğun bakımdadır ve sevenleri için gergin bekleyiş devam etmektedir. Ali emniyete getirilir. Herkes heyecanla onu görmeyi beklemektedir ama karşılarına çıkan Ali eski silah arkadaşları değildir. Adem hocanın savunma projesi hala birilerini rahatsız etmektedir. Adem'i etkisiz hale getirme işi Cevher'e verilir. Barış'ın tayin istemesi Merve'yi hayal kırıklığına uğratır. Öte yandan Sude tehlike altındadır.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri, her hafta belirlenen yayın günü ve saatinde Kanal D ekranlarında canlı olarak izlenebilmektedir. İzleyiciler, diziye hem televizyondan hem de dijital platformlar üzerinden erişebilirler.

DİZİNİN KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan bir polis ekibinin hem mesleki mücadelelerini hem de özel yaşamlarını konu alır.

• Her bölümde cinayet, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ele alınır.

• Aksiyon dolu operasyonlar, kovalamacalar ve çatışmalar dizinin temposunu belirler.

• Gerilim, dram ve yer yer mizah unsurları iç içe sunulur.

• Rıza Baba liderliğindeki ekip; adalet, sadakat ve dayanışma duygularını ön planda tutar.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve içsel çatışmaları hikâyeye derinlik katar.

OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

Osman DEMİR
