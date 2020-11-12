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Arka Sokaklar ailesi büyüyor

12.11.2020 10:36 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:45
Arka Sokaklar ailesi büyüyor

İKİ YENİ OYUNCUKanal D'nin sevilen dizisi "Arka Sokaklar"ın kadrosu büyümeye devam ediyor.

İKİ YENİ OYUNCU

Kanal D'nin sevilen dizisi "Arka Sokaklar"ın kadrosu büyümeye devam ediyor. Yapımı Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı.

SERVAN VE ESRA

Dizide artık Serhat Midyat ve Gaye Gürsel de rol alacak. İki oyuncunun yer aldığı ilk bölüm, yarın akşam ekrana gelecek. Midyat, Rıza Baba'nın peşinde olduğu 'Servan' karakteriyle, Gürsel ise yolu Hüsnü Komiser'le kesişen Esra rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: Hürriyet

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