Arka Sokaklar 711. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 711. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 711. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar Bulut tarafından köşeye sıkıştırılan Hüsnü, kafasına sıkacak mı?

Metin yaptığı kazadan sonra paniğe kapılmıştır. Babasından yardım ister. Hüsnü olay yerine gelir ve Metin'e yardımcı olur. Bu esnada herkes Ceyhun'u aramaktadır. Hüsnü ve Metin kendilerini geri dönüşü olmayan bir yola sokarken Serdar ise oğlunu bulmak için tüm imkanlarını seferber edecektir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aylin vuruldu!

Ekip, 3 günde 3 cinayet işleyen bir keskin nişancının peşine düşer. Yapılan operasyon esnasında Aylin, keskin nişancıyı fark edince saniyeler içinde onun kurbanı oluverir. Peki tüm müdahaleler sonucunda Aylin, hayata tutunmayı başarabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 711. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 711. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel fragmanları Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.