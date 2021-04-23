Arka Sokaklar 588. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 587. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları!

Kanal D'nin yeni dizisi bugün ekranlara geliyor. Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar 587. bölümde neler olacak? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 588. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 588. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 587. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ekip, uyuşturucu şebekesini çökertmek isterken ilginç bir durumla karşı karşıya kalıyor!

Ekip, sokakları ele geçiren uyuşturucu belasının peşine düşüyor. Bu şebekenin başındaki kişi hapiste olduğundan işler eşi Aycan'a kalıyor. Aycan, Ezgi'nin yurttan arkadaşıdır. Aynı kaderi paylaşan Ezgi, Aycan'ın nasıl birisi olduğunu görmekte sıkıntı çekiyor. Ona göre, arkadaşının bu tarz işlere bulaşmasının bir gerçeği yoktur. Cemal'in ve iş arkadaşlarının da uyarılarına kulak asmayan Ezgi, yaşanan operasyonda Aycan'dan şüphelenmeye başlıyor. Ekip, bu kıskacın içinde şebekeyi bitirmenin hesaplarını yapıyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR 588. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 588. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 587. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 586. Bölümde Ekip bir taraftan, Hüsnü bir taraftan Halis'in peşine düşüyor!

Giray ameliyattadır. Mesut, Hüsnü, Engin ve Hakan gergin bir şekilde hastanede, ameliyathaneden gelecek haberi beklemektedir. Zeliha, Giray'dan intikamını almıştır; fakat bu intikam, Zeliha'nın başına bela olacaktır. Zeliha, Gazinin Yeri'ne götürülüp sakinleştirmeye çalışılır. Rıza baba ve Selin tarafından sorgulanır. Giray'ın ölümünden sonra önce Hüsnü, sonrasında da Zeliha ifade için Savcı karşısına çıkar.

Halis ve Seçkin cephesinde ise, yurt dışına kaçma planları boy göstermektedir. Seçkin, miras paralarını transfer etmek için Aykut adında bir adamdan yardım alır. Ekibimiz ise, kaçmalarına ön ayak olacak her alanı kısıtlar ve ikisi için çember giderek daralmaktadır. Bir ipucu üzerine Seçkinlerin yerini tespit eden ekibimiz, mekana vardıklarında orada sürpriz bir isimle karşılaşırlar.

Ezgi ile Cemal yolda seyir halindeyken karşılarına küçük bir kız çocuğu olan Melisa fırlar. Ezgi ile Cemal, kızın ailesine ulaştığında ise onları ceset dolu bir ev karşılar. Melisa bir koruma evine yerleştirilir. Cinayeti aydınlatmak üzere harekete geçen ekip, küçük kızı koruma evine getirdiği sırada bir çatışma yaşanır. Pandemi kurallarının ihlal edildiği bir gece kulübünden gelen ihbar üzerine ekip mekana intikal eder. Fuat, Selim ve Doğan geçim sıkıntısıyla mücadele eden çalgıcılar olmaları yetmiyormuş gibi bir de baskından dolayı paralarını alamazlar. Sonunda bir düğünden gelen iş teklifiyle boğazları biraz rahatlayan çalgıcılarımız beklenmeyen bir saldırıya uğrar. Çocuğuna yeni ayakkabı alıp evine götürmeye çalışırken uğradığı saldırı sonrasında Fuat'ın sinir sistemi iyice bozulur. Kendisini inşaatın tepesinde bulur. Olay yerine intikal eden ekibimiz Fuat'ı intihardan vazgeçirmeye çalışırlar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 23 Nisan Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont