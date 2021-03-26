Arka Sokaklar 583. bölüm. Bölüm fragmanı izle! SHOW TV Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 582. bölüm izle

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Arka Sokaklar dizisi SHOW TV ekranlarında 582. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 582. bölümün ardından şimdi de Arka Sokaklar 583. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arka Sokaklar 583. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arka Sokaklar 583. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar 583. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ARKA SOKAKLAR 583. BÖLÜM ÖZETİ

Giray'ın, Selin'i kaçırdığı minibüse ulaşılır. Minibüs yanmış haldedir ve içerinde tanınmayan sarı saçlı bir kadın cesedi bulunur. Ceset otopsiye gönderilir. Mesut adeta yürüyen cesettir. Ayakta durmasındaki tek güç Selin'in, katili Giray'ı bulmaktır. Giray'ın saklandığı mekan bulunur ve ekibimiz baskına gider. Giray mekanda yoktur. Halis kaçmak isterken Mesut tarafından yakalanır. Nevbahar'ı da tutuklayıp emniyete getirirler. İkisi de savcılığa sevk edilir.

Sevk sırasında koruma şirketinden Enver'in adamı Baki, Nevbahar'ı kaçırmak için konvoyun yolunu keser ve çatışma başlar. Arbedede Nevbahar polislerden birinin silahın alıp Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü fark eder ve Nevbahar'ı vurmak zorunda kalır. Halis'i kaçırmayı başarırlar. Annesinin Hüsnü başkomiser tarafından öldürüldüğünü duyan Giray çılgına döner. Önce Esra'yı markajına alır intikam için. Oysa hedefinde Zeliha vardır. Zeliha'nın peşinde olduğu haber kaynağını kullanarak Zeliha'ya tuzak kurar. Giray'ın annesinin intikamı için kurduğu tuzaktan Zeliha'nın başına gelecekler sonrasında çoban ailesinin bittiği an mı olacaktır?

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ARKA SOKAKLAR 582. BÖLÜMDE NE YAŞANMIŞTI?

Ekip, Medar'ın bombalı eyleminden sonra yaraları sarmaya çalışıyor!

Medar, intikam yeminini yerine getirmiş ve ekip otoparkında bombalı araç patlatmıştır. Başta Rıza Baba olmak üzere tüm ekip, yaralıları kurtamak için seferber olmuştur. Bu sırada Medar'dan gelen bir telefon ekibin canını bir kez daha sıkar. Eylem öncesi yakaladığı iki polisten, tüm yaşananların acısını çıkartacağını söyler. Rıza Baba, iki polisi Medar'ın elinden kurtarmak için operasyonun fitilini ateşler. Belirlenen hücre evlerine baskınlar düzenleyen ekibimiz türlü türlü tehlikenin kucağında bulur kendilerini.

Selin, sapık seri katilin eline düşüyor!

Nevbahar Pamiroğlu, gücünü kullanarak oğlu Giray'ı hapse girmeden kurtarmayı başarır. Giray'ın serbest kaldığını öğrenen başta Selin olmak üzere herkes şaşkındır. Ekip, Selin'in tehlikede olduğunu bildiğinden işi sıkı tutar; fakat Giray, Selin'e ulaşmayı başarır. Takip ettiği Selin'i telefonla arayarak taciz eder. Selin, yakınlarında olduğundan şüphelenir ve etrafa göz gezdirir. Bu sırada Selin'in kendisine yaklaştığını gören Giray kaçmaya başlar. Selin de onun peşine düşer. Çıkmaz bir sokakta saklanmış olan Giray hamlesini yapar. Elindeki şırınga ile Selin'i uyutur.