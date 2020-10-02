Arka Sokaklar 560. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 559. yeni bölüm izleme linki!

Merakla beklenen Arka Sokaklar dizisinin 559. bölümü bugün Kanal D ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Arka Sokaklar yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Arka Sokaklar 15. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR 560. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 560. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi bittikten sonra televizyonda yeni bölüm fragmanı yayınlanıyor. Ardından sizler için hemen yazımıza yeni fragmanı ekleyeceğiz. Takipte kalın.

ARKA SOKAKLAR 559. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

25 Eylül 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 558. Bölümde ekip, Özcan Şanver isimli uyuşturucu çetesi patronunu yakalamaya çalışıyor!

Uyuşturucu çetesi Özcan'ı yakalamak isteyen Rıza Baba, Mesut'u "Beyto" ismiyle gizli göreve yollar. Özcan, uyuşturucu bölgesinde Beyto isimli kişinin iş yaptığını öğrenince hedefine Mesut'u koyar. Mesut'un "Beyto" olarak konumlandığı mekana Özcan'ın adamları baskın düzenler. Bombalarla saldırdıkları mekanda şans eseri ölüm yaşanmazken, Özcan yeni bir bilgiye ulaşır. Adamlarından Beyto'nun, Mesut olduğunu öğrenir. Onu arayarak ekibi de dahil ederek tehdit eder. Rıza Baba ve ekip bu tehdit üzerine yeni delillerin peşine düşerek Özcan'ı yakalamak için harekete geçerler. Bu sırada Özcan, ahlaksızca davrandığı bir olay ile Mesut'un hedefine girer.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 2 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uyuşturucu baronu Özcan Şanver, saklandığı yerin adresini bilen genç kızı ortadan kaldırmak için kızın babasını kullanır. Adam öz kızı olmayan genci öldürmek için hastaneye gider. Tunç, sosyal hizmetler görevlisi olarak bu kız ile ilgili dosya açtığından onu hastanede ziyaret eder. Genç kız Özcan'ın adamları tarafından hızlı giden arabadan atılarak öldürülmeye çalışılmıştı. Kızın üvey babası hastane odasında genç kızı yastıkla boğmak istediği sırada Tunç içeri girer. Adam Tunç'u görünce silahına davranır. Boğuşma esnasında silah patlar.

Bu sırada Selin ve Mesut, en güzel günleri olan nikahlarındadır. Tüm sevenleri de yanlarındadır. Tunç'un durumundan habersiz olarak tören alanında gelen misafirlerle ilgilenmektedirler.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont