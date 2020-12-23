Eski dünya güzeli Norma Cappagli, otobüs altında kalarak can verdi

Arjantin'de 81 yaşındaki eski dünya güzeli Norma Cappagli otobüs altında kalarak, hayatını kaybetti. 'Miss World' unvanını kazanan ilk Arjantinli olan Cappagli, dünyaca ünlü pek çok marka ile çalışmıştı.

Arjantin'in Buenos Aires kentinde yaşayan ve 1960 yılında 'Miss World' dünya güzeli seçilen Norma Cappagli'nin evinin yakınında gezdiği sırada otobüsün altında kaldığı bildirildi. Tedavisi için Fernandez Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan 81 yaşındaki Cappagli 6 günlük komadaki yaşam savaşını kaybederek, bu sabah, 81 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

EZİLEREK CAN VERDİ, İHMALİ ARAŞTIRILSIN

Cappagli'nin yeğeni Carla Cappagli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Otobüsün altında kaldı. Başka bir sebepten değil. İhmaller yaşandı. Ezildiği için öldüğünü açıklığa kavuşturmak istiyorum" dedi. Adı açıklanmayan ancak 28 yaşında olduğu belirtilirken otobüs şoförü gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Carla Cappagli ise sosyal medyadan şoförün tutuklandıktan 48 saat sonra serbest bırakıldığını söyledi.

GAZETECİ OLARAK ÇALIŞTI

'Miss World' unvanını kazanan ilk Arjantinli olan Cappagli, dünyaca ünlü pek çok marka ile çalışmıştı. Hayvan sevgisiyle de tanınan model,1960'lı yılların sonunda moda sektöründen ayrılarak İtalyan dergisi Men's Bazaar'da gazeteci olarak görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı